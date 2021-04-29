Kanser araştırmasını açıkladığı için hapse mahkum edilen Bülent Şık'ın cezası bozuldu: "Zaten bakanlık açıklamalıydı, sır niteliği yok"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi (istinaf), Sağlık Bakanlığı'nın kanserojen kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projesine ilişkin bulguları açıkladığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapse mahkum edilen ihraç akademisyen Bülent Şık'la ilgili kararı bozdu. Kararda, açıklanan halk sağlığına yönelik bilgilerin sır ve gizlililik derecesi verilmiş belge niteliğinde olmadığı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi arasında yapılan protokol uyarınca gerçekleştirilen çalışmaya katılan, çalışma bittikten sonra bakanlığın kamuoyundan gizlediği sonuçları, "kanser eden ürünleri biz açıklıyoruz" başlıklı haberde açıklayan Bülent Şık, 15 ay hapse mahkum edilmişti. Akdeniz Üniversitesi'nden de ihraç edilmiş olan Şık'la ilgili karar, istinaf mahkemesine taşındı.

"Zaten açıklanması gerekiyordu"

İstinaf mahkemesi, kararında, her ne kadar üniversite ile bakanlık arasında gizlilik konusunda protokol bulunsa da bu protokolün, özü itibariyle bilimsel çalışmanın tüm sonuçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanması amacıyla yapıldığını belirtti. Kararda, Şık'ın açıkladığı bilgilerin sır veya gizlilik derecesi verilmiş belge niteliğinde olmadığı vurgulandı. Bu nedenle, Şık'ın beraatinin gerektiği ifade edilerek, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararı bozuldu.