Üniversite hastanesinde kanser olan sağlıkçılar, ameliyattan sonra aynı bölümde çalışıyorlar

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'ndeki radyasyonlu ortamlarda çalışan ve troid kanseri ameliyatı olan sağlıkçılar, yine aynı yerde çalışıyorlar. Radyoloji bölümünde çalışan 25 yıllık röntgen teknisyeni Hanifi Cankurtaran, "15 Nisan'da Troid kanserinden ameliyat oldum ve hala aynı bölümde çalışıyorum. Benim görev yerimin değişmesi konusunda bir başvurum oldu ama görev yerim değişmedi" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'ndeki röntgen, anjio, tomografi gibi bölümlerle skopi cihazında çalışan sağlıkçıların Troid kanseri oldukları iddialarına yenileri eklendi. Hastanenin Radyoloji bölümü çalışanlarından Hanifi Cankurtaran, 25 yıllık röntgen teknisyeni olduğunu belirterek, "Erciyes Üniversitesi Radyoloji Bölümünde çalışıyorum. 15 Nisan'da tiroid kanseri sebebiyle ameliyat oldum. Şu anda izindeyim. Herhangi bir sağlık sorunum yok. Ben araştırdım bu tiroit kanserinin 3 ana nedeni var. Birincisi radyasyona maruz kalma, ikincisi 40 yaş ve üzerinde olmak, üçüncüsü ise ailede geçirilmiş bir kanser öyküsü olmasıdır. Bu 3 şartın 2'si bende var. Radyasyona maruz kalma ve 40 yaş üzeri olmak. Ailede geçirilmiş tiroid kanseri öyküsü yok. Bu pailler mikrokarsinom da, İş Sağlığı ve Güvenliği Polikliniği'nde Nisan ayında tespit edildi. 15 Nisan'da da ameliyat oldum. Şu an için endokrin polikliniğinde takip ediliyorum. Bir hormon ilacım var onu alıyorum" diye konuştu.

“Troid kanseri 3 kişide görüldü”

Geçen Cuma günü bir arkadaşlarının daha Troid kanseri teşhisiyle ameliyat olduğunu kaydeden Cankurtaran, "O arkadaşımızla birlikte son dönemde Troid kanseri 3 kişide görüldü, 3 kanser vakası oldu. Diğer arkadaşların da tiroitlerinde modül var. Onlar da takip ediliyor" dedi.

Bu arada, en son ameliyat olan kadın Röntgen Teknisyeni S.C.'nin 4 haftalık hamile olduğu, ameliyat olacağı güne kadar da görevinin başında çalıştığı, ameliyatının ise başarılı geçtiği kaydedildi.

"Görev yerleri değiştirilmedi"

Ameliyat olduktan sonra görev yerinin değiştirildiğiyle ilgili haberleri televizyonlardan duyduğunu, ancak bu bilginin doğru olmadığını ifade eden Hanifi Cankurtaran, şunları söyledi:

"Görev yerimin değiştiği haberini ben televizyonda gördüm. Hastanemizdeki bir yetkili, (Bu arkadaşların talebi olmadan biz görev yerlerini değiştirdik) demiş. Şöyle söyleyeyim; bizim görev yerimiz değişmedi. Ben hala aynı yerdeyim. Diğer ameliyat olan arkadaşım Emel hanım da aynı röntgen ünitesinde çalışıyor. Benim görev yerimin değişmesi konusunda bir başvurum oldu ama görev yerim değişmedi."

Çalışırken gerekli önlemleri aldıklarını da kaydeden Cankurtaran, "Biz korunma önlemlerimizi alıyoruz. Tiroit kalkanımız, kurşun önlüğümüz var. Vakalara ekip arkadaşlarımızla beraber önlüğümüzü giyip öyle giriyoruz. Biz çalıştığımız birimde önlem alıyoruz. Ancak ona rağmen böyle bir şey oldu" ifadelerini kullandı.

3 ayda 5 kişi troid kanserinden ameliyat oldu

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesi yetkilileri, yaptıkları araştırmaya göre son 3 ayda 5 sağlık çalışanının kanser teşhisiyle ameliyat olduğunu bildirdiler. Yetkililer, hastanede Endoskopi Teknisyeni olarak görev yapan bir kadın çalışanın Nisan'da Troid, ameliyathanedeki skopi cihazında çalışan kadın Röntgen Teknisyeni'nin Mayıs ayında akciğer, Kalp Hastanesi'ndeki Röntgen Teknisyeni olan bir kadın görevlinin yine Mart ayında Troid, dün de 4 haftalık hamile bir Röntgen Teknisyeni'nin Troid kanseri teşhisiyle ameliyat olduğunu bildirdiler. 25 yıllık Röntgen Teknisyeni Hanifi Cankurtaran ile birlikte son 3 ayda kanser teşhisiyle ameliyat olan sağlık çalışanı sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi. Bütün bu kanser teşhisiyle ameliyat olan sağlıkçıların hepsinin de yine aynı önceki bölümlerinde çalıştırıldığı ifade edildi.