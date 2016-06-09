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Sosyal Güvenlik

"Tıp fakültesinde görevli 12 röntgen teknisyeni kanser oldu" iddiası

Türk Sağlık-Sen, bakanlığa başvurarak müfettiş talep etti

09 Haziran 2016 14:44

Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji bölümünde görevli, 12 röntgen teknisyeninin troid kanserine yakalandığı öne sürüldü. Türk Sağlık-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru yaparak çalışma ortamında gerekli önlemler alınmadığı iddiasını araştırmak üzere  müfettiş talep etti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, sendika tarafından yapılan başvuruda 12 röntgen teknisyenine hastanenin Kulak burun boğaz hastalıkları birimine sevk edildiği, sevk edilenlere  troid (Troid Papiller CA) kanser teşhisi konulduğu ileri sürüldü.

Başvuruda bu teşhise rağmen İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından herhangi bir inceleme yapılmadığına ve hiçbir önlem alınmadığına dikkat çekilerek şöyle denildi:  "Radyasyon doz ölçümlerinin mevzuata uygun olarak yapılmadığı, birimde meslek hastalığına sebep olabilecek ortamın bulunduğu sabittir. Zira 12 personelin aynı hastalığa yakalanması bu durumu ortaya koymaktadır.  Ancak konuya ilişkin olarak hiçbir adım atılmamış hiçbir önlem alınmamıştır."

12 Röntgen teknisyenine konulan kanser teşhisinin sebeplerinin incelenmesi adına kuruma bir müfettiş gönderilmesi, durumun araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için gereğinin yapılması istendi.

 

Kahveci: Gerekli önlemler bir türlü alınmıyor

 

Başvuru ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci şöyle konuştu: 

"12 röntgen teknisyenimizin çalışma şartları nedeniyle troid kanserine yakalanması Sağlık kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğinin halini anlatmaya yeterlidir. Ne yazık ki sağlık çalışanlarının sağlığı önemsenmiyor. Gerekli önlemler bir türlü alınmıyor.  Çalışma ortamlarının oluşturulmasında ve çalışanların sağlığının korunmasında hassas davranılmıyor. Umarız ki Çalışma Bakanlığı bu konuda gerekli hassasiyeti gösterir ve yaşanan bu durumun hesabı sorulur."

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