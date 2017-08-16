Kanoyla Karadeniz kıyılarını geçmek isteyen profesör İstanbul Boğaz'ında akıntıya kapıldı

Romanya’nın Yaş şehrinden üniversite projesi kapsamında Rusya’ya giden ve Karadeniz kıyılarını geçerek rekor kırmayı hedefleyen Romanyalı akademisyen, İstanbul Boğazı’na geldiğinde akıntıya kapıldı. Profesör ekipler tarafından kurtarıldı.

Alexandru İoan Cuza Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Fakültesi’nde akademisyen olan 51 yaşındaki Prof. Dr. Chirazi Marian, insan vücudunun hareket halindeyken fizyolojik ve psikolojik etkilerini, incelemek amacıyla ‘Karadeniz Turu’ projesi geliştirdi. Tur kapsamında Rusya’ya gitmek için yaklaşık 1 hafta önce kano ile yola çıktı.

Vücuduna tıbbi ölçüm cihazları yerleştiren akademisyen, GPR sistemiyle de kendisini izlemeye aldı. Proje ile Karadeniz kıyılarını kano ile geçerek rekor kırmayı hedefleyen akademisyen, zorlu yollardan geçerek İstanbul Boğazı’na vardı.

Kano ile rekor kırmayı deneyecek

Sözcü’nün haberine göre, yaklaşık 450 kilometre kat eden akademisyen, boğazda akıntıya kapılarak Ahırkapı açıklarına kadar sürüklendi. Kendisini fark eden Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan akademisyen, istasyona götürüldü. 1 hafta önce yola çıkan akademisyen, kano ile Karadeniz kıyılarını geçerek Gürcistan’a ulaşmasının ardından Rusya kıyılarından dönüş alarak tekrardan Romanya’ya dönecek. Bu kapsamda proje bittiğinde 4 bin kilometre yol kat edecek olan akademisyen, kano ile Karadeniz kıyılarını gezen ilk insan olacak.

"Proje bittiğinde 4 bin kilometre yol kat etmiş olacağım"

Prof. Dr. Marian, “Buraya gelmek zorunda kaldım. Çünkü vize işlemlerini yaptırmam gerekiyor. En yakın yer de İstanbul Ataköy olduğu söylendi. Şu ana kadar 450 kilometre yol kat ettim. Bittiğinde ise 4 bin kilometre kat etmiş olacağım. Kendimi iyi hissediyorum ama kanoya her bindiğimde sallandığı için başım dönüyor. Daha öncede Almanya’dan kendi ülkeme başka bir araçla gelerek tecrübe ettim” ifadelerini kullandı. Vize işlemlerini yapmak için İstanbul’a gelen akademisyen işlemlerini tamamlamasının ardından Gürcistan’a doğru yola çıktı.