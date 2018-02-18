Kano Uzun Mesafe Milli Takımı seçmeleri Antalya'da yapıldı

ANTALYA, (DHA)

Türkiye Kano Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Uzun Mesafe K1-C1 5 bin metre seçmeleri Antalya\'da yapıldı. Seçmelerin tamamlanmasının ardından Aday Milli Takım kadrosu da belli oldu.

15 kulüp ve 84 sporcununun katıldığı yarışların sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını federasyon başkanı Alper Cavit Kabakçı ve yönetim kurulu üyeleri verdi.

Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, \"22-23 Mart tarihleri arasında Belek\'te yapılacak olan Uluslararası Gloria Cup yarışları öncesi hem sporcularımızın durumlarını gördük hem de organizasyon öncesi eksiklerimizi tespit ettik\" diye konuştu.

Durgunsu Kano Uzun Mesafe K1-C1 5 bin metre seçmeleri sonunda Milli Takım kampına çağırılan sporcular şu şekilde:

Büyük Erkekler / K1-5000m: Yavuz Selim Balcı, Mustafa Özmen, Serkan Kakkaç

Büyük Kadınlar / K1-5000m: Hilal Avcı, Lasma Liepa, Buse Bursalı

Genç Kadınlar / K1-5000m: Sümeyye Çelik, Nur Sema Cingöz, Berfin Sarı

Yıldız Kadınlar / K1-5000m: Doğa Güleken, Asya İkisivri, Sena Fadim Yücedağ

Genç Kadınlar / K1-5000m: Hayati Kerem Şen, Abbas Anıl Şen, Baran Demir

Yıldız Erkekler / K1-5000m: Deniz Romeo Kaya, Halil Efe Vatanlar, Zeki Tuna Öztürk

Genç Erkekler / C1-5000m: İbrahim Bayındır, İsmail Akgül, Sunkan Özer

Yıldız Erkekler / C1-5000m: Kırıla Avgon, Melih Uslu, Emre Bayındır

Büyük Erkekler / C1-5000m: Niyazi Can Görgen, Kerim Tenha, Hasan Hızır

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