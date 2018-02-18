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Spor

Kano Uzun Mesafe Milli Takımı seçmeleri Antalya'da yapıldı

ANTALYA, (DHA) Türkiye Kano Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Uzun Mesafe K1-C1 5 bin metre seçmeleri Antalya'da yapıldı

18 Şubat 2018 03:02

ANTALYA, (DHA)

Türkiye Kano Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Uzun Mesafe K1-C1 5 bin metre seçmeleri Antalya\'da yapıldı. Seçmelerin tamamlanmasının ardından Aday Milli Takım kadrosu da belli oldu.
15 kulüp ve 84 sporcununun katıldığı yarışların sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını federasyon başkanı Alper Cavit Kabakçı ve yönetim kurulu üyeleri verdi.
Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, \"22-23 Mart tarihleri arasında Belek\'te yapılacak olan Uluslararası Gloria Cup yarışları öncesi hem sporcularımızın durumlarını gördük hem de organizasyon öncesi eksiklerimizi tespit ettik\" diye konuştu.
Durgunsu Kano Uzun Mesafe K1-C1 5 bin metre seçmeleri sonunda Milli Takım kampına çağırılan sporcular şu şekilde:
Büyük Erkekler / K1-5000m: Yavuz Selim Balcı, Mustafa Özmen, Serkan Kakkaç
Büyük Kadınlar / K1-5000m: Hilal Avcı, Lasma Liepa, Buse Bursalı
Genç Kadınlar / K1-5000m: Sümeyye Çelik, Nur Sema Cingöz, Berfin Sarı
Yıldız Kadınlar / K1-5000m: Doğa Güleken, Asya İkisivri, Sena Fadim Yücedağ
Genç Kadınlar / K1-5000m: Hayati Kerem Şen, Abbas Anıl Şen, Baran Demir
Yıldız Erkekler / K1-5000m: Deniz Romeo Kaya, Halil Efe Vatanlar, Zeki Tuna Öztürk
Genç Erkekler / C1-5000m: İbrahim Bayındır, İsmail Akgül, Sunkan Özer
Yıldız Erkekler / C1-5000m: Kırıla Avgon, Melih Uslu, Emre Bayındır
Büyük Erkekler / C1-5000m: Niyazi Can Görgen, Kerim Tenha, Hasan Hızır

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