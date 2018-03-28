T24 LogoT24 Logo
Spor

Kano Milli Takımı, Yusufeli'nde kampa girdi

Nusret DURUR / YUSUFELİ(Artvin), (DHA) - TÜRKİYE Kano Milli Takımı, Almanya’da yapılacak şampiyona öncesi Artvin’in Yusufeli ilçesinde kampa girdi

28 Mart 2018 19:55

Nusret DURUR / YUSUFELİ(Artvin), (DHA) - TÜRKİYE Kano Milli Takımı, Almanya’da yapılacak şampiyona öncesi Artvin’in Yusufeli ilçesinde kampa girdi.
Almanya’da 6-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak Dünya Kano Şampiyonası için Türkiye Kano Milli Takımı sporcuları, Artvin’in Yusufeli ilçesinde kampa girdi. Sporcular Arda Acar, Gamze Polat, Dursun Can Karaduman, Okan Çelik, Kader Korkmaz ve Cennet Ayhan’ın katıldığı kamp 2 antrenör nezaretinde başladı. Yusufeli’ndeki yapay parkurda kamp gerçekleştiren sporcular 4 Nisan\'da Almanya’ya hareket edecek.
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Kano Milli Takımı antrenmanlarını izledi ve 20-21 Nisan tarihlerinde ilçede yapılacak Türkiye Kano Bahar Şampiyonası öncesi incelemelerde bulundu. Kabakçı\'ya, Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç ile Belediye Başkanı Eyüp Aytekin’in de eşlik etti.
Başkan Kabakçı, yapay parkurun Türkiye’nin önemli parkurlarından biri olduğunu belirterek, \"Bu parkurumuz sporculara adeta önemli bir okul hizmeti veriyor. Yapay parkurumuzdan inşallah yetişen kano sporcuları dünyadaki yarışlarda Türkiye’mizi temsil eder ve şampiyonluklar getirir\" dedi.
Milli Takım kampının da Yusufeli’nde başladığını kaydeden Kabakçı, \"Sporcularımız burada hazırlandıktan sonra Almanya’ya gidecek. Çok yetenekli sporcularımız var. Sporcularımızdan Arda Acar’ı 2024 olimpiyat oyunlarına hazırlıyoruz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nusret DURURYUSUFELİArtvin DHATÜRKİYE Kano Milli Takımı AlmanyadaArtvinin YusufeliAlmanyadaNisanDünya KanoTürkiye Kano Milli TakımıSporcular Arda Acar Gamze Polat Dursun Can Karaduman OkanKader KorkmazCennet Ayhanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24