Kanlı saldırının beyni serbest kalacak

Başkent İslamabad'daki ülkenin en yüksek mahkemesi, Zeki-ür Rahman Lakvi

hakkındaki tutuklama emrinin yaklaşık 8 bin euro kefalet karşılığında bozulmasına

hükmetti. Karar üzerine Hindistan Pakistan'ı Leşker-i Tayyibe adlı gruba destek

vermekle suçladı ve Pakistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Zeki-ür Rahman Lakvi 2008 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde

düzenlenen kanlı terör

saldırısının azmettiricisi sayılıyor. 2008'in kasım ayında

10 kişilik bir grup makineli tüfek

ve el bombalarıyla 60 saatlik bir süre zarfında Mumbai'deki çok sayıda lüks oteli, kafeyi,

tren istasyonunu ve Musevi cemaatine ait bir merkezi ateş altında tutmuş, 166 insanı

öldürmüştü. 9 saldırgan intihar ederken, sağ yakalanan Pakistanlı Muhammed Ecmal

Kasab 2012 yılında Hindistan'da idam edilmişti.

Leşker-i Tayyibe örgütünün komutanlarından sayılan Zeki-ür Rahman Lakvi'nin bu

saldırının emrini verdiği belirtiliyor. Henüz Lakvi'nin kefaleti ödeyip ödemeyeceği

bilinmiyor.

