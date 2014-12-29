Kanlı saldırının beyni serbest kalacak

Başkent İslamabad'daki ülkenin en yüksek mahkemesi, Zeki-ür Rahman Lakvi
hakkındaki tutuklama emrinin yaklaşık 8 bin euro kefalet karşılığında bozulmasına
hükmetti. Karar üzerine Hindistan Pakistan'ı Leşker-i Tayyibe adlı gruba destek
vermekle suçladı ve Pakistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Zeki-ür Rahman Lakvi 2008 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde
düzenlenen kanlı terör
saldırısının azmettiricisi sayılıyor. 2008'in kasım ayında
10 kişilik bir grup makineli tüfek
ve el bombalarıyla 60 saatlik bir süre zarfında Mumbai'deki çok sayıda lüks oteli, kafeyi,
tren istasyonunu ve Musevi cemaatine ait bir merkezi ateş altında tutmuş, 166 insanı
öldürmüştü. 9 saldırgan intihar ederken, sağ yakalanan Pakistanlı Muhammed Ecmal
Kasab 2012 yılında Hindistan'da idam edilmişti.
Leşker-i Tayyibe örgütünün komutanlarından sayılan Zeki-ür Rahman Lakvi'nin bu
saldırının emrini verdiği belirtiliyor. Henüz Lakvi'nin kefaleti ödeyip ödemeyeceği
bilinmiyor.