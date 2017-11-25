"Kanlı pazar' sırasında MTTB Başkanı değildim" diyen İsmail Kahraman'a tepki: Belgeler öyle söylemiyor!

"Kanlı pazar' ve Ankara'daki '20 Nisan' öğrenci yürüyüşüne düzenlenen saldırılar sırasında Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Başkanlığı görevini yürütmediğini söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a tepki gösterildi.

Kahraman'ın açıklaması sonrası CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, yaptıkları ortak açıklamada MTTB’nin 49.dönem faaliyet raporu ile TBMM Milletvekili albümünü göstererek “Kanlı Pazar”ın olduğu tarih olan 16 Şubat 1969’da İsmail Kahraman’ın MTTB Başkanı olduğunu belgelediler.

Ne olmuştu?

23 Kasım'da Meclis'te, 1967-1969 yılları arasında Milli Türk Talebi Birliği Başkanlığı (MTTB) yapan İsmail Kahraman’a, "kanlı pazar" ve Ankara’daki 20 Nisan öğrenci yürüyüşüne MTTB’nin yaptığı saldırılar anımsatılmıştı.

İsmail Kahraman’ın ikinci kez aday olup seçildiği 20 Kasım 217 günü gerçekleştirilen TBMM Başkanlık seçimi öncesinde CHP’li milletvekilleri, "kanlı pazar"da hayatlarını kaybeden Ali Turgut Aytaç ile Duran Erdoğan’ın resimlerini oturdukları yerden göstererek İsmail Kahraman’ı protesto etmişlerdi.

Başkanlık seçiminden bir gün sonra İsmail Kahraman adına TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı “Belirtilen tarihte Başkanımız İsmail Kahraman, bir cemiyet başkanı olarak görev yapmamış, söz konusu edilen olaylarda da herhangi bir dahli olmamıştır” diyerek yazılı bir açıklama yapmıştı.

"Belgeler öyle söylemiyor"

Cumhuriyet'te Miyase İlknur'un imzasıyla yayımlanan (25 Kasım 2017) haber şöyle:

Hem basına gönderilen hem de TBMM Başkanlığı’nın resmi sitesinde yer verilen açıklama bir gün sonra belgelerle çürütüldü. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, yaptıkları ortak açıklamada MTTB’nin 49.dönem faaliyet raporu ile TBMM Milletvekili albümünü göstererek “Kanlı Pazar”ın olduğu tarih olan 16 Şubat 1969’da İsmail Kahraman’ın MTTB Başkanı olduğunu belgelediler. MTTB’nin 49. Genel Kurul Faaliyet Raporu’nun birinci sayfasında raporun 15 Mart 1967-28 Nisan 1969 tarihlerini kapsadığı yazıyor. İsmail Kahraman’ın TBMM Milletvekili Albümündeki biyografisinde de MTTB’nin 48.dönem Başkanı olduğu bilgisi yer alıyor. Cumhuriyet gazetesi arşivine girdiğimizde de 14 Şubat 1969 tarihinde MTTB Başkanı İsmail Kahraman’ın “6.Filo’yu protesto” eylemlerini eleştirdiği basın toplantısı haberine rastlıyoruz. Kahraman, düzenlediği basın toplantısında “6.Filo’yu protesto” eylemlerini “Bu tür hareketler Türkiye’yi komünistleştirme planında bir adımdır” sözleriyle eleştiriyor.

Her yerde belge var

İnternetten kolaylıkla ulaşılabilecek olan MTTB’nin 49’uncu genel kuruluna sunulan ve 48’inci dönemi anlatan faaliyet raporunun birinci sayfasında 48’inci dönemin 15 mart 1967 ile 28 nisan 1969 tarihlerini kapsadığı görülmekte. Bu raporun 13 ve 14’üncü sayfalarında MTTB genel başkanı sıfatıyla İsmail Kahraman’ın önsöz yazısı var. Bu belgelerden, Kanlı Pazar olayının yaşandığı 16 Şubat 1969 tarihinde İsmail Kahraman’ın MTTB’nin Genel Başkanı olduğu kolaylıkla anlaşılıyor.

‘Yalan söylememeli’

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker yaptığı açıklamada., 6.Filo’yu protesto eylemi öncesinde MTTB ve Komünizmle Mücadele Dernekleri öncülüğünde 14 Şubat Cuma günü bir bayrağa saygı mitingi tertiplediğini, hem bu mitingin hazırlık toplantılarında, hem de bu miting öncesi Beyazıt Caminde yapılan konuşmalarda 16 Şubat Pazar günü 6’ıncı Filo protestosuna katılacakları hedef gösteren tehdit konuşmaları yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Örneğin, 1 Şubat 1987 tarihli Nokta dergisinde olayın tanıklarıyla bir Kanlı Pazar dosyası yayınlanır. Bu dosyadaki habere göre, 14 Şubat’ta MTTB binasında yapılan ortak toplantıda Komünizmle Mücadele Dernekleri Başkanı İlhan Darendelioğlu şu ifadeleri kullanmıştır: ‘Pazar günü komünistler miting yapacak. Biz bu mitingde savaşacağız. Silahı olan silahıyla, olmayan baltasıyla gelsin.’ Benzeri ifadeler MTTB Faaliyet Raporu sayfalarında da yer almaktadır. İsmail Kahraman Beyazıt Cami’nde yaptığı konuşmada ‘gençlik olarak 3 - 5 soysuza fırsat verilmeyeceğini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştır: ‘Buraya tarihi kararlar almak üzere toplandık. Artık nush ve nasihat devresini tamamlayan Türk Milliyetçiliği önümüzdeki günlerde yeni Tan’lar, yeni hareketler gösterecek, Türkiye’nin sahibinin milliyetçiler olduğunu gösterecektir.’ Benzeri birçok ifade dönemin gazetelerinde de var. MTTB’nin “din elden gidiyor” nidalarıyla halkı örgütlediği biliniyor. Birazcık araştırmak gerçeklere ulaşmak için yeterlidir. Sonuç olarak; Göstermiş olduğum belgelere göre İsmail Kahraman adına yapılan açıklamanın gerçekleri çarpıtmaya ve inkara dönük ifadeler olduğu anlaşılmaktadır. TBMM Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli makamlarından birisidir. O makamda oturan birisinin yalan söylemesi kabul edilemez. Meclis Başkanı’nın basın açıklamasında kendisini savcıların yerine koyarak kullandığı “gerekli kovuşturmalar yapılacaktır” açıklamasını da ülkemizin hukuk sistemini getirdikleri durumun itirafı olarak görüyorum.”