Kanlı Nigar’ın Broadway çıkarması

Sadık Şendil'in yazdığı ve ünlü tiyatro oyuncusu Sönmez Atasoy'un yönettiği "Kanlı Nigar", New York'ta ilk kez Türk seyirciyle buluştu.



Seyirciler, oyunun sonunda "Kanlı Nigar" oyuncularını dakikalarca ayakta alkışladı. Oyunu izlemeye gelenler arasında, ünlü sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, pop şarkıcısı Burat Kut da yer aldı.



New York'un bin 500 kişilik ünlü Town Hall binasında sahnelenen "Kanlı Nigar"ın başrollerinde, Atasoy'un Altın Portakal ödüllü kızı Fadik Sevin Atasoy ve Uğur Uğural oynuyor. Bu yıl başında New York'ta kurulan Türk Amerikan Sanat Topluluğu'nun başarılı oyuncularının yer aldığı oyun, Türk-Amerikan toplumundan oluşan seyircilerden tam not aldı.



Oyunun sonunda gazetecilere açıklama yapan Sönmez Atasoy, "New York'ta yaşayan Türkleri ilgileri ve yakınlıkları için candan kutlarım" dedi.



Atasoy şöyle konuştu:



"Buraya biz, Türkiye'nin bir Süleymaniye Camisi gibi, bir Selimiye Camisi gibi, bir Yunus'u, Mevlana'sı gibi değerli bir hazinesini, orta oyununu getirdik. Orta oyununu Broadway'de dünyaya tanıtmak amacımız vardı. Biz bu zenginlikle geldik, eğer karşılığını gördüysek bu Türkiye'nin zenginliğinden dolayıdır. Bizim de işte bir parça katkımız oldu bu işe."



Türk Amerikan Sanat Topluluğu'nun oyunlarının ABD'de kendisi olsa da olmasa da devam edeceğini vurgulayan Atasoy, "Burada bir temel atıldı, bu temel inşallah gelecek kuşaklarla çok daha iyi yerlere götürülür" dedi.



Kızıyla beraber sahneye çıkmasını da "Her güzel şey bir araya geldi" diye değerlendiren Atasoy, "Benim için kızımla beraber oynamak Allah'ın lütfu, armağanı" diye konuştu.



Fadik Sevin Atasoy da gazetecilerin soruları üzerine, "Hala elim ayağım titriyor diyebilirim, çünkü her şeyden öte bu kadar cömert, alkışıyla, kahkahasıyla bizi bu kadar güzel bağrına basan bir seyirciyle karşılaşmak inanın Türkiye'de bile nasip olmuyor. Broadway'de bu ışıkların altında, bin 500 kişilik salonun hıncahınç dolu olması her oyuncunun herhalde ölmeden önce sahip olmak istediği tek şeydir" diye konuştu.



New York'a ve ABD'ye bundan sonra da her zaman gelmek istediğini söyleyen Fadik Atasoy, "Daha önce Bulgaristan'a gittik Türk oyunculara destek vermek için, Moğalistan'dan çağırsalar oraya da giderim, yeter ki bizim seyircimizin olduğu yerde tiyatro adına yapabileceğim bir şey olsun" dedi.



Oyunun ABD'nin başka yerlerinde oynanması için turne tekliflerinin geldiğini anlatan Fadik Atasoy, kendisinin sinema filmi çalışmaları olduğu için Türkiye'ye dönmek zorunda olduğunu, ancak Türk Amerikan Sanat Topluluğu oyuncularının yola devam edeceğini söyledi.