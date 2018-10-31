‘Kanlı İran İslami Cumhuriyeti' ifadesi Türkiye'de suç sayıldı; gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Mehmet Sanrı hakkında sosyal medyada “Kanlı İran İslami Cumhuriyeti” ifadesini kullandığı için ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan soruşturma başlatıldı.

İran’ın 9 Eylül’de Erbil’in Koye ilçesinde Doğu Kürdistan Demokrat Partisi(PDK-İ) ve HDK karargahına yönelik operasyonları ile ilgili mesajı nedeniyle İstanbul Emniyeti Kamu Güvenliği Şube Amirliği’nde ifade veren Sanrı şunları söyledi:

“Türkiye ile Türkiye’deki halkla nasıl bir ilgisi var? Savcının yaptığı, resmen Iran kanlı rejiminin savunuculuğuna veya onun yerine beni suçlamayla çalışmaktır. Başka nasıl bir anlam çıkar bundan? İran'ın kanlı bir rejime sahip olduğu tüm dünyanın gözler önünde.

4 Kasım'dan sonra İran'a karşı yürürlüğe girecek olan uluslararası çaptaki cezalar, İran'ın turizm faaliyetleri nedeniyle midir? Çok açık ki, bu cezalar rejimin kanlı faaliyetleri nedeniyle yürürlüğe giriyor. Böyle bir rejimi savunmak Türk yargısının görevi midir?”