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Kanlı 1 Mayıs'tan ölenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı: Taksim direnişin simgesidir

Devrimci 78’liler Federasyonu ve Türkiye Komünist Hareketi Kanlı 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenler için Soyut Heykel'e karanfil bıraktı

28 Nisan 2016 21:08

Devrimci 78’liler Federasyonu ve Türkiye Komünist Hareketi, Taksim'de Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybeden 34 kişiyi  andı. Topluluk, Kanlı 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenler için, Soyut Heykel'e karanfil bıraktı. Devrimci 78'liler Federasyonu İstanbul Sözcüsü Yunus Bircan yaptığı açıklamada; “Taksim Meydanı esasında 1 Mayıs alanıdır. Bu meydanda yıllarca milyonlar, özgürlük şarkıları, direniş ve devrim marşları söylediler. Bu meydan, emeğin, özgürlüğün ve direnişin simgesidir” dedi.

Polisin güvenlik çemberi oluşturduğu ve gelenleri arayarak aldığı Kazancı Yokuşu'nda saat 12.30’da bir araya gelen grup, 1977’de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yaptı. Topluluk ‘Yaşasın 1 Mayıs’ diye slogan attı.


Cumhuriyet'teki habere göre, Devrimci 78'liler Federasyonu İstanbul Sözcüsü Yunus Bircan yaptığı açıklamada; “Taksim Meydanı esasında 1 Mayıs alanıdır. Bu meydanda yıllarca milyonlar, özgürlük şarkıları, direniş ve devrim marşları söylediler. Bu meydan, emeğin, özgürlüğün ve direnişin simgesidir” dedi.

Topluluk daha sonra, 1977’de hayatını kaybedenler için, Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, basın açıklaması yapılacak alana girenlerin üzerini aradı. Çevrede çevik kuvvet ve TOMA hazır bekletildi. Güvenlik önlemleri kapsamında, bomba kokusuna duyarlı dedektör köpek de kullanıldı. Türkiye Komünist Hareketi de Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri andı.

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