T24 - İstanbul Polisi'nin başlattığı ''KANKA 1550 Mesaj Hattı" projesinde çocuklardan polislere 238 bin 157 SMS geldi. Mesajların bazılar suçluları ihbar ederken; bazıları ise güldürdü...





Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen polis ile çocuklar arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen KANKA 1550 Mesaj Hattı projesine çocuklar büyük ilgi gösteriyor.



Proje çerçevesinde çocuklardan polislere yaklaşık 3 yıl içerisinde 238 bin 157 sms geldi. Gelen mesajlardan 5 bin 990'ı çeşitli suç ve suçlularla ilgili olurken, 232 bin 167'si mesajda ise çocuklar polislerden ilginç isteklerde bulundu, sorunlarını anlattı.



Mesajlarda çocukların bazıları sevgilisinden ayrıldığını belirterek, nasıl davranması konusunda polislerden yardım isterken, bazı çocuklarda trafikte tehlikeli hareketler yapan araç sürücülerinin plakasını bildiriyor.



Çocuklardan gelen bazı mesajlar ile onlara verilen cevaplar şöyle:



''Mesaj: Çok dertliyim, en yakın arkadaşımla küstük ne yapayım?

Cevap: Arkadaşının gönlünü almaya çalış kanka, böyle olmaz.



Mesaj: Kanka senin kostümünü versene.

Cevap: Ben ne giyeceğim kanka?



Mesaj: Kanka çok hastayım ne yapacağım?

Cevap: Hemen bir doktora git kanka.



Mesaj:. Kanka, canım sıkılıyor sevgilim terk etti.

Cevap: Olur böyle şeyler, hayat devam ediyor kafana takma, sana sevgili mi yok?

Mesaj: Mide ağrısı üzüntüden kaynaklanıyor olabilir mi?

Cevap: Mümkündür.





Çocuklar geleceğimizin teminatı



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Murat Koçak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklara büyük önem gösterdiklerini belirterek, çocukların ve gençliğin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu söyledi.



Koçak, şunları söyledi:



''KANKA projesi, sorunu olmayan çocuklarımızın yanı sıra işitme ve konuşma engelli çocuklarımızın da Çocuk Polisi ile iletişime geçmesi adına çok büyük kolaylıklar getirmiştir. Çocuklarımız herhangi bir mağduriyet yaşadıklarında, polisiye olaya şahit olduklarında, ya da herhangi bir sebeple polis ile iletişime geçmek istediklerinde cep telefonlarının mesaj bölümlerine girerek yazmış oldukları mesajları 1550 göndermeleri yeterlidir.''



Çocuk Şube Müdürlüğünün çocuk suçluluğu ile mücadelede iki türlü fonksiyonunun bulunduğunu ifade eden Koçak, bunların kanunların uygulanması ve suç önlemeye yönelik faaliyetler olduğunu söyledi.



Koçak, 19 Kasım Dünya Çocuk İstismarını Önleme Günü'nde bir sempozyum düzenleyeceklerini belirterek, tüm medyanın ve eğitimcilerin bu konuya duyarlı olmasını beklediklerini sözlerine ekledi. Koçak sempozyumun İstanbul Valiliğinin himayesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği ile Haydi Tut Elimi Derneği tarafından düzenleneceğini kaydetti.







