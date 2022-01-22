Boşanmak istediği eşi tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Beni Ragıp vurdu" yazan Nurtaç Canan'ın istinaf başvurusu reddedildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık'da görülen duruşmada Savcı, sanık Ragıp Canan'ın "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplamda 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Ragıp Canan için "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından beraat kararı verirken. "Eşe karşı kasten silahla yaralama" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Mahkeme kararına Cumhuriyet savcısı, sanık müdafisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de itiraz etti. Cezayı az bulan Nurtaç Canan, İstinaf Mahkemesi'e başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu belirterek istinaf başvurusunu reddetti.

İstinaf başvurusu reddedilen Nurtaç Canan'ın kararı Yargıtay'a taşıyacağı öğrenildi.