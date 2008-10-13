Dink suikastı sanığı Yasin Hayal, Kahramanmaraş olaylarında kullanılan sloganı attı: "Yaşasın Alperen Ocakları. Kanımız aksa da zafer İslamın"



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın 7'nci duruşmasının görülmesine başlandı.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuklu sanıktan 7'si ile 11 tutuksuz sanıktan 1'i katıldı.



Samast'a psikiyatrik muayene



Hrant Dink cinayetine ilişkin yargılanan sanıklardan Ogün Samast, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden duruşmaya getirilmedi.



Bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Samast, bugün Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilerek Psikiyatri Servisi'nde muayeneden geçirildi. Samast'ın burada yaklaşık yarım saat kaldığı ve kontrolden geçirildikten sonra bazı ilaçlar verildiği öğrenildi.



Mahkeme Heyeti Başkanı Erkan Canak, Ogün Samast'ın duruşmaya getirilmediğini, cezaevi araç sorumlusunun sanığın rahatsız olduğunu ve raporunun faksla mahkemeye bildirileceğini söylediğini kaydetti.



Duruşmaya, celse arasında mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla devam ediliyor.



Dink ailesi mahkemede



Öldürülen Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, kızı Delal Dink ve kardeşi Orhan Dink, avukatlarıyla birlikte hakim ve savcıların kullandığı kapıdan binaya girdi.



Bu arada, tutuklu sanıklardan Yasin Hayal, cezaevi aracından görevli jandarmalar eşliğinde indirilerek nezarethane bölümüne götürüldüğü sırada, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına doğru "Yaşasın Alperen Ocakları. Kanımız aksa da zafer İslamındır. İktidara yürüyoruz, iktidara" diye bağırdı.



Mahkeme önünde protesto



Öte yandan, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa heykelinin bulunduğu meydanda toplanan bir grup, "Hepimiz tanığız adalet istiyoruz" yazılı "Hrant Dink Davasını İzleme Koordinasyonu" imzalı pankart açtı.



Ellerinde Hrant Dink'in fotoğrafları ve çeşitli dövizler bulunan grup adına Görkem Yeltan tarafından "Hrant'ın Arkadaşları" imzalı bir basın açıklaması okundu.



Açıklamada, Hrant Dink'in ölümünün ardından 2 yıla yakın bir sürenin geçtiği hatırlatılarak, "Bugün, Hrant Dink'i katledenlerin yargılandığı davada gene buradayız. Gene mağduruz, gene tanık. Bu kaçıncı duruşma? Ne kadar yol alındı? Tetiği çeken ve cinayeti planlayanlar bugün 7'nci kez hakim karşısına çıkacak. Tetiği çekenin yaşı bu süre zarfında büyüdü. Bir önceki davada tutuklu sanıkların rahatlığına, pervasızlığına bütün Türkiye tanıklık etti. Bu kez de öyle mi olacak?" denildi.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.



Polis notu gündeme gelecek



Duruşma öncesinde, Erhan Tuncel hakkındaki polis bilgi notuyla ilgili tartışmalar gündemde.



Duruşmaya tutuklu olarak yargılanan cinayet sanığı Ogün Samast, azmettirici olarak yargılanan Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in yanı sıra tanık olarak dinlenecek Engin Dinç, Ercan Demir ve Osman Hayal'in gelmesi bekleniyor.



Engin Dinç, olay tarihinde Trabzon Emniyeti İstihbarat Şube Müdürüydü. Hrant Dink ailesi, avukatlarının bu duruşmada Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek imzasıyla gönderdiği bilgi notunu gündeme getirmesi bekleniyor.



Erhan Tuncel'in Trabzon istihbaratına kayıtlı olduğuna en yetkili ağızdan resmiyet kazandıran bu notla ilgili olarak avukatların iki talebi olacak.



Bilgi notunun içindeki 90 belgeden kendilerine gösterilmeyen 75 belgeyi isteyecek olan avukatlar, Akyürek'in tavsiye verir yöndeki üslubunu da gündeme getirecek.



