Kani Beko: Seçilmezsem köyüme döneceğim

CHP'den aday olmak için "DİSK Genel Başkanı" görevinden istifa eden Kani Beko, milletvekili seçilirse mücadelesini Meclis'e taşıyacağını, seçilmezse Karaburun'daki köyüne döneceğini söyledi.

DİSK çatısı altında uzun yıllardır sendikal mücadele veren Kani Beko, CHP'den milletvekilliği adaylığı kararıyla birlikte sendikal mücadelesini noktaladı.

İzmir'den CHP miletvekili aday adayı olarak, 'mücadelesini' Meclis çatısı altında sürdürmeyi amaçlayan Beko, "Sorunların çözümü için önce halkımız, sonra partimiz görev verirse TBMM çatısı altında mücadelemi kaldığım yerden devam ettirmek istiyorum" dedi.

İşsizliğin Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade eden Beko, DİSK-AR'ın işsizlik araştırmasınıun sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de 6,5 milyona yakın işsiz olduğunu belirten Beko, milletvekili olduğunda, iş cinayetlerinin durdurulması için mücadele edeceğini söyledi.

Milletvekili seçimlerinde kazanamadığı takdirde bir daha DİSK'te görev almayacağını belirten Beko, seçilirse mücadeleye devam edecek ancak seçilemez ise Karaburun'daki köyüne döneceğini söyledi:

"Seçilemezsem aileme ve çocuklarıma daha fazla zaman ayıracağım. Köyümde yaşayacağım ama ülkenin geldiği noktada bana düşen bir görev olursa, yapmamı istedikleri bir konu olursa, demokrasi, insan hakları ve ülkem için her alanda her yerde mücadele etmeye de hazırım."