T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kani Beko: Seçilmezsem köyüme döneceğim

"İş cinayetlerinin durdurulması için mücadele edeceğim"

07 Mayıs 2018 17:35

CHP'den aday olmak için  "DİSK Genel Başkanı" görevinden istifa eden Kani Beko, milletvekili seçilirse mücadelesini Meclis'e taşıyacağını, seçilmezse Karaburun'daki köyüne döneceğini söyledi.

DİSK çatısı altında uzun yıllardır sendikal mücadele veren Kani Beko, CHP'den milletvekilliği adaylığı kararıyla birlikte sendikal mücadelesini noktaladı.

İzmir'den CHP miletvekili aday adayı olarak, 'mücadelesini' Meclis çatısı altında sürdürmeyi amaçlayan Beko,  "Sorunların çözümü için önce halkımız, sonra partimiz görev verirse TBMM çatısı altında mücadelemi kaldığım yerden devam ettirmek istiyorum" dedi.

İşsizliğin Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade eden Beko, DİSK-AR'ın işsizlik araştırmasınıun sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de 6,5 milyona yakın işsiz olduğunu belirten Beko, milletvekili olduğunda, iş cinayetlerinin durdurulması için mücadele edeceğini söyledi.

Milletvekili seçimlerinde kazanamadığı takdirde bir daha DİSK'te görev almayacağını belirten Beko, seçilirse mücadeleye devam edecek ancak seçilemez ise Karaburun'daki köyüne döneceğini söyledi:

"Seçilemezsem aileme ve çocuklarıma daha fazla zaman ayıracağım. Köyümde yaşayacağım ama ülkenin geldiği noktada bana düşen bir görev olursa, yapmamı istedikleri bir konu olursa, demokrasi, insan hakları ve ülkem için her alanda her yerde mücadele etmeye de hazırım."

ETİKETLER

kani bekoseçilmezsemköyüme döneceğimgündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24