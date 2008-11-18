Kangurular genetik olarak insana benziyor

Avustralya'da hükümetin desteklediği Kanguru Genetiği Mükemmeliyet Merkezi müdürü Jenny Graves, ilk kez Avustralyalı keseli hayvanların genetik kod haritasını çıkardıklarını belirterek, kanguruların genetiğinin insanlara benzediğini bulduklarını söyledi.



Graves, insan genleriyle kanguru genleri arasında çok az farklılık bulunduğunu, ancak benzer ve aynı dizilişteki genlerin sayısının çok fazla olduğunu belirterek, kanguruların 150 milyon yıl önce insanların neye benzediğine dair muazzam bir bilgi kaynağı olduğunu ifade etti.



İnsan ve kanguruların en az 150 milyon önce ortak ataları olduğunu bulduklarını, fare ve insanların ise sadece 70 milyon yıl önce birbirlerinden farklılaşmaya başladığını kaydeden Graves, ilk kez Çin'de evrilen kanguruların daha sonra Amerika, Avustralya ve Antartika'ya göç ettiğini de vurguladı.

