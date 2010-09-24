-''KANGAL''IN IRKI TEHLİKE ALTINDA KAYSERİ (A.A) - 24.09.2010 - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfur Bekyürek, Türkiye'nin milli hayvan ırklarından, anavatanı Sivas'ın Kangal ilçesi olan Kangal Köpeği ırkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Bekyürek, birkaç yıl önce 'Kangal Köpeğinin Irkının Saflaştırılması ve Korunması Projesi' hazırladıklarını, projeye Sivas Valiliğinin tesis desteği verdiğini ve kendilerinin de tesiste görev yapacak eleman görevlendirmeyi planladıklarını kaydetti. Projenin hayata geçmesi için TÜBİTAK'tan maddi destek istediklerini belirten Bekyürek, şöyle devam etti: ''Proje için gerekli olan spermleri koruyacağımız cihazı ve bazı kimyasal maddeleri alabilmek için maddi destek gerekiyordu. Bu yüzden TÜBİTAK'tan maddi destek talebinde bulunduk. Ancak TÜBİTAK, projenin, yeni bir keşif, bir buluş ya da yeni bir icat içermediği için, maddi destek talebimizin reddedildiğini bildirerek, projeye maddi destek için Devlet Planlama Teşkilatı'na (DPT) başvurmamızı önerdi. DPT'ye de Üniversite olarak başvurmak gerekiyor. Ancak şimdiye kadar böyle bir başvuru olmadı.'' Kangal köpeğinin korunması için hazırladıkları, ancak henüz hayata geçiremedikleri projeye, Sivas Valiliği'nin, il sınırları içerisinde bulunan herşeyiyle hazır bir hayvan barınağını tahsis ederek katkı sağladığını ve tek sıkıntının, spermleri koruyacak cihazın ve bazı kimyasal maddelerin alınması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bekyürek, ''Maalesef gerekli çalışmalar yapılmazsa ve önlem alınmazsa, Kangal köpeğinin ırkının saflığı yok olabilir, ileride Kangal Köpeği diyeceğimiz bir varlık da olmayabilir'' dedi. -''AMERİKA, KANGAL IRKINI SAFLAŞTIRIYOR''- Prof. Dr. Tayfur Bekyürek, Amerika'nın yıllar önce Türkiye'den aldığı Kangal köpekleri üzerinde çeşitli çalışmalar yaptığını belirterek, ''Amerika, böyle eşsiz bir hayvanın araştırmasını çok iyi yapıyor. Ayrıca ırkını saflaştırmak için de çalışmalara başladı. Kısacası, biz yapamadık ama, Amerika, Kangal'ın ırkını saflaştırıyor'' dedi. Bir sürüyü tek başına götürüp getirebilen, mera ve otlak alanlarda güdebilen, aynı zamanda sürüye saldıran kurtlarla baş edebilen tek hayvanın Kangal köpeği olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bekyürek, ''Amerika, Kangal'ın bu özelliklerinden olabildiğince yararlanıyor. Ancak biz, elimizdeki değeri yitirmeyle karşı karşıyayız'' diye konuştu.