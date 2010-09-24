T24 LogoT24 Logo
Yaşam

''KANGAL''IN IRKI TEHLİKE ALTINDA KAYSERİ (A.A)

24 Eylül 2010 13:59

-''KANGAL''IN IRKI TEHLİKE ALTINDA KAYSERİ (A.A) - 24.09.2010 - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfur Bekyürek, Türkiye'nin milli hayvan ırklarından, anavatanı Sivas'ın Kangal ilçesi olan Kangal Köpeği ırkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Bekyürek, birkaç yıl önce 'Kangal Köpeğinin Irkının Saflaştırılması ve Korunması Projesi' hazırladıklarını, projeye Sivas Valiliğinin tesis desteği verdiğini ve kendilerinin de tesiste görev yapacak eleman görevlendirmeyi planladıklarını kaydetti. Projenin hayata geçmesi için TÜBİTAK'tan maddi destek istediklerini belirten Bekyürek, şöyle devam etti: ''Proje için gerekli olan spermleri koruyacağımız cihazı ve bazı kimyasal maddeleri alabilmek için maddi destek gerekiyordu. Bu yüzden TÜBİTAK'tan maddi destek talebinde bulunduk. Ancak TÜBİTAK, projenin, yeni bir keşif, bir buluş ya da yeni bir icat içermediği için, maddi destek talebimizin reddedildiğini bildirerek, projeye maddi destek için Devlet Planlama Teşkilatı'na (DPT) başvurmamızı önerdi. DPT'ye de Üniversite olarak başvurmak gerekiyor. Ancak şimdiye kadar böyle bir başvuru olmadı.'' Kangal köpeğinin korunması için hazırladıkları, ancak henüz hayata geçiremedikleri projeye, Sivas Valiliği'nin, il sınırları içerisinde bulunan herşeyiyle hazır bir hayvan barınağını tahsis ederek katkı sağladığını ve tek sıkıntının, spermleri koruyacak cihazın ve bazı kimyasal maddelerin alınması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bekyürek, ''Maalesef gerekli çalışmalar yapılmazsa ve önlem alınmazsa, Kangal köpeğinin ırkının saflığı yok olabilir, ileride Kangal Köpeği diyeceğimiz bir varlık da olmayabilir'' dedi.  -''AMERİKA, KANGAL IRKINI SAFLAŞTIRIYOR''- Prof. Dr. Tayfur Bekyürek, Amerika'nın yıllar önce Türkiye'den aldığı Kangal köpekleri üzerinde çeşitli çalışmalar yaptığını  belirterek, ''Amerika, böyle eşsiz bir hayvanın araştırmasını çok iyi yapıyor. Ayrıca ırkını saflaştırmak için de çalışmalara başladı. Kısacası, biz yapamadık ama, Amerika, Kangal'ın ırkını saflaştırıyor'' dedi. Bir sürüyü tek başına götürüp getirebilen, mera ve otlak alanlarda güdebilen, aynı zamanda sürüye saldıran kurtlarla baş edebilen tek hayvanın Kangal köpeği olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bekyürek, ''Amerika, Kangal'ın bu özelliklerinden olabildiğince yararlanıyor. Ancak biz, elimizdeki değeri yitirmeyle karşı karşıyayız'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24