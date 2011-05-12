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Yaşam

KANGAL KÖPEKLERİ KURDU PARÇALADI KÜTAHYA (A.A)

12 Mayıs 2011 16:22

-KANGAL KÖPEKLERİ KURDU PARÇALADI KÜTAHYA (A.A) - 12.05.2011 - Kütahya'nın Hisarcık ilçe merkezine ormanlık araziden gelen kurt, iki köpeğin saldırısı sonucu telef oldu.   Yenidoğan Mahallesi'nde Hakkı Ocak Sitesi yakınındaki çiftliğinde kalan Mehmet Hacıoğlu (26), gece köpeklerinin sesini duyarak dışarı çıktı.  İki Kangal köpeğinin zincirlerinin boşta olduğunu fark ederek, köpeklerini arayan Hacıoğlu, köpekleri nohut ekili arazisinde telef olmuş bir kurdun yanında buldu.  Köpeklerin kurtla boğuşması nedeniyle nohut tarlasında zarar oluşan Hacıoğlu, durumu İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlüğe bağlı ekiplerin yaptığı incelemede, köpeklerde boğuşmadan kaynaklanan yaralar olduğu belirlendi. Çiftlikteki üç tavuğun kayıp olduğunu tespit ederek, kurdun aç kaldığı için tavuklara saldırmış olabileceğini düşünen ekipler, kurdun kuduz olup olmadığının belirlenmesi amacıyla başını gövdesinden ayırarak tahlil için İzmir'e gönderdi.  Kurdu telef eden köpekler ise kuduz riskine karşı gözlem altına alındı.

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