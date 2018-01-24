Kangal köpekleri, geç yağan karın üzerinde

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SOĞUK havaya karşı dayanıklılığıyla bilinen Kangal köpekleri, Sivas\'ta kış şartlarının çok sert yaşandığı ve yoğun kar yağışının hakim olduğu 1600 metre rakımlı Meraküm Tepesi\'nde bulunan üretim tesislerinde, bu yıl geç yağan karda dolaştı.

Sivas\'ta, Kangal köpekleri üretiminin yapıldığı İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi\'ndeki köpekler, zirvedeki zorlu iklim şartlarında yetiştiriliyor. Doğal ortamlarında yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü tepede zaman zaman eksi 20\'yi geçen soğuk havadan etkilenmeden yaşamlarını sürdüren Kangallar, soğuğa da meydan okuyor. 21\'i yavru olmak üzere toplam 96 köpeğin bulunduğu tesisin sorumlusu Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerin soğuk, karasal iklim hayvanı olduğunu serin, derin, soğuk, ayaz, tipi, pus ve sisli havaları sevdiğini söyledi.

\'KARDA ÇOCUK GİBİ SEVİNİYORLAR\'

Kangalların karlı havalarda çocuk gibi sevindiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

\"Tabii ki kangallar kar gördüklerinde birer çocuk gibi mutlu olurlar. Yağışla birlikte onlar huzur buldular, sevindiler. Çünkü doğalarını aradıkları zemine girmeye başladılar ve kar onların mobilizasyonudur. Vücutlarındaki hastalıklardan arındırır, sevgi verir, haz verir, keyif verir. Düşünün bir çocuğu lunaparka götürüyor, onu ödüllendiriyor, mutluluk veriyorsunuz. Kangal köpeği de ne zaman kar görse, onunla buluşursa, bir lunaparka giden çocuk gibi mutluluğunu bulur. Keyfi yerine gelir, huzurunu bulur ve ona en büyük ödülü vermiş olursunuz.\"

\'SIFIRIN ALTINDA 40 DERECEYE MEYDAN OKUYORLAR\'

Kangal köpeklerinin sıfırın altında 40 dereceye kadar dayanıklı olduklarını ifade eden Yıldız şöyle dedi:

\"Bu köpeklerin iyi mobilize olabilmesi için kar iklimi havasında zor şartlarda mutlaka iyi beslenmesi lazım. Beslenme programlarının değiştirilmesi lazım. Yani kaynağını siz ona sunarsanız, onun kaynağında onun var oluşunu, size dönüşünü artı eksi tepkisini çok daha reel anlamda görürsünüz. Çünkü bunlar doğal seleksiyon, gerçek ırklar, gerçek soylardır. Kangal köpeği iyi beslenirse, karnı doyarsa rahat eksi 40, 45\'lere meydan okur. Çünkü kangallar soğuk, karasal, yüksek iklim hayvanlarıdır.\"

\'KURDUN DÜŞMANI KANGALLAR\'

Kışın sıklıkla görülen kurtların en büyük düşmanının Kangal köpeklerini olduğunu söyleyen Hüseyin Yıldız şöyle konuştu:

\"Bugün dağdaki en zor şartlarda kendini koşullandıran bir kurdu düşünün. Kurt, arazi şartlarına çok uyumlu bir hayvandır. Yırtıcıdır, vahşidir ve vahşetiyle bilinir. Çünkü öldürmeye programlanmış bir hayvandır ve yaşam kaynağını ondan alır. Doğada öyle bilinen bir kurdun evcil türüdür kangal köpeği ve ben diyorum ki dünyanın en zeki, en akıllı, en yırtıcı, en vahşi hislerle dolu olan kurdun en büyük düşmanı Kangal ondan daha çok soğuğa dayanıklıdır. Ondan daha güçlüdür, daha tepkilidir ve arazi şartlarının da doğanın da müdürüdür. Bizim kar leoparımız, kangal aslanlarımız.\"

\'YEME İSTEKLERİ YÜZDE 85 ARTIYOR\'

Kangal köpeklerinin yazın diyet yaptığını, kış aylarında ise yeme ihtiyaçlarının yüzde 85 arttığını söyleyen Yıldız şunları dile getirdi:

\"Kangalların yaz-kış beslenmesi arasında ciddi bir uçurum var. Yazın zaten beslenmeyi çok sevmez, istemezler. Hararetten ne kadar uzak kalırlarsa ağırlığını o kadar giderirler ve yazın Kangal köpekleri diyettedir. Yani en sevdiği yiyeceği de verseniz, mümkün olduğunca az yemeye özen gösterir. Ama şartlar ne kadar ağırlaşırsa, ne zaman kar sık yağmaya başlar, soğuk bastırmaya başlarsa o zaman durum değişir. O zaman yeme gereksinimi yüzde 85 artar. Çünkü direnç sağlaması lazım, hastalığa karşı koyması lazım ve çok iyi beslenmesi lazım. Yükseklerde, karasal iklimde çok iyi beslenen kangal köpeği şartlarını lehine çevirir.\"



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