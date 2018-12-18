Kangal köpekleri en çok kışı seviyor

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta yetişen dünyaca ünlü Kangal köpekleri, kışla birlikte kentte yağan karın keyfini çıkarıyor. Kangal Köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız, \"Kangal köpeklerinin doğası, kışa ve soğuğa daha uygun. Anadolu\'nun kar leoparları bunlar. Bütün özellikleri kışın daha iyi ortaya çıkıyor\" dedi.

Sivas\'ta kar yağışının etkili olması en çok kangal köpeklerini sevindirdi. Sivas merkeze 10 kilometre mesafedeki 2003 rakımlı Meraküm tepesinde kurulu olan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi\'nde yetiştirilen kangallar, kar yağışının keyfini çıkardı. Çocuklar gibi sevinen kangallar, karla kaplı arazide koşup oynamanın tadına vardı. Kent merkezine oranla daha fazla kar yağışı alan ve kış şartlarının çetin geçtiği tepede yetişen kangallar, bu sayede dayanıklılık kazanıyor. Karlı arazide serbest dolaşmayı seven kangallar, bölgesine yaklaşan yabani hayvanlar için de koruma görevi üstleniyor. Bu özellikleriyle de \'Anadolu\'nun Aslanı\' ve \'Anadolu\'nun Kar Leoparı\' olarak nitelendiriliyor.

İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, kar yağışının Kangal köpeklerini bir çocuk gibi mutlu ettiğini belirterek, \"Kar yağdığında Kangal bir çocuk gibi mutlu oluyor, kar tanelerini havada yakalıyor, mobilize oluyor ve huzur doluyor. Gerçek kişiliği ve karakteri tamamen ortaya çıkıyor. Yani Kangal yazın ölüyor, kışın yeniden doğuyor. Kar, soğuk, iklim yüksekler dediğiniz de mutlaka ilk Kangal\'ı buluşturmanız gerekiyor. Kangal bunlar için biçilmiş bir karakter ve bir kar leoparıdır. Anadolu\'nun kar leoparlarının en büyük özelliği de zaten soğuğa karşı dayanıklı olmaları. Soğuk onları öyle mutlu ediyor ki tüyleri, yapıları, karakterleri ve kişilikleri fazlasıyla bizlere geri dönüş yapıyor. Bu bize Kangal\'ın ne kadar doğayı özümsediğini ve karı hasretle beklediğini, tekrar yaşama dönüş hikayesini anlatıyor\" dedi.

\'KAR ONLAR İÇİN SAĞLIK TERAPİSİ\'

Kangalların doğal yaşamın bir parçası olduğunu belirten Hüseyin Yıldız, \"Dağdaki kurdun eşdeğeri ve aynısıdır. Dolayısıyla siz onu kapattığınız sürece karakterini asimile edersiniz. Karda koşmaları, karda keyif almaları onlar için ciddi bir mobilizasyondur. Kar içerisinde koşarken iç güdüsel olarak onlar için bir sağlık terapisi oluyor. Orada tam bir komando gibi hazır oluyorlar. Koruma iç güdüleri artıyor, karakterleri daha çok vahşileşiyor. Kangal zaten doğal ve vahşi hayvandır. Kangal kar içerisinde daha sert, daha hareketli, daha hızlı, daha agresif, daha donanımlı hareket ediyor\" ifadelerini kullandı.

\'EKSİ 45-50 DERECEYE KADAR DAYANIRLAR\'

Kangalların doğası itibariyle kara ve soğuğa karşı dayanıklı olduklarını belirten Yıldız, \"Bizim Anadolu aslanlarımız, kar leoparlarımız iyi doyar, iyi yer, iyi bakım altına girerse eksi 45-50 dereceye kadar rahatlıkla dayanabilir. Çünkü onlar soğuğa karşı koyabilmek adına dik durmayı biliyorlar. Çünkü onlar da buna hazır ve bunu istiyorlar. Doğa ne kadar üzerlerine gelirse, onlar o kadar doğaya karşı mobilize oluyorlar. Kangallar deri altlarındaki yağ oranlarını yükselttikçe bir o kadar da Alaska\'daki ayılar gibi kara, buza, soğuğa daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü yalıtımları son derece fazla. Dolayısıyla Kangal\'ın kulakları, gözleri, kuyruk yapıları, arka bölümleri ve testisleri tamamen bu soğuk iklime duyarlı ve uyarlı bir şekilde yaratılmış. Soğuk, Kangal için inanılmaz bir özveri ve karakter yansımasıdır\" dedi.



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