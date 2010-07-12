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Yaşam

Kangal köpek yarışmada aşırı sıcaktan öldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen “Uluslararası Kangal Çoban Köpeği” yarışmalarına katılan köpeklerden biri aşırı sıcaklar ne

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Sivas'ın Kangal ilçesinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen “Uluslararası Kangal Çoban Köpeği” yarışmalarına katılan köpeklerden biri aşırı sıcaklar nedeniyle telef oldu.





Yarışmada ilçe ve çevre illerden getirilen 160 kangal 37 derece sıcak altında yarıştırıldı. Yarışları Vali Yardımcısı İsmail Koşum, Kangal Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ile çok sayıda turist izledi. Köpek çiftliğini işleten Hüseyin Yıldız’ın 1 yaşındaki “Şerkan” adlı erkek köpeği, sıcak nedeniyle öldü. Yıldız, “Bu havada köpek  yarışması yapılırsa olacağı bu” diyerek tepki gösterdi.

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