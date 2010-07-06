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Yaşam

Kangal köpek çocuklara saldırdı!

Kayseri'de bir bahçede zincire bağlı köpek, kaçan topu almak isteyen, iki çocuktan birini yaraladı.

06 Temmuz 2010 03:00

T24 - Kayseri'de bir bahçede zincire bağlı köpek, kaçan topu almak isteyen, iki çocuktan birini yaraladı.

Melikgazi İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi Varinlioğlu Caddesi Sima Sokak'ta amca çocukları 13 yaşındaki Öztürk ile 10 yaşındaki Oğuzhan Düzenli, komşuları 59 yaşındaki Şaban Unlugümüş'ün bahçesine kaçan topu almak istedi. Bahçede bağlı bulunan Kangal cinsi köpek zinciri kırarak iki çocuğa saldırdı. Oğuzhan Düzenli sağ ve sol bacaklarından aldığı ısırıklarla yaralanırken, amcasının oğlu Öztürk Düzenli kaçarak kurtuldu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Enfeksiyon hastalıkları servisine gönderilen Oğuzhan, kuduz aşısı yapıldıktan sonra taburcu edildi. Hayvancılık yapan köpek sahibi Şaban Unlugümüş, köpeğinin saldırgan olmadığını ileri sürerek çocukların Kangal’a taş attıkları için saldırdığını iddia etti.

Torunları ile birlikte hastaneye gelen Mertali Düzenli, “Bir ay önce komşumuzu köpeğinin saldırganlığı konusunda uyarmıştık. Şikayetçiyiz, daha önce de köpek yüzünden kavga ettik. Polisler gelmişti. Komşumuzdur diyerek şikayetçi olmamıştık. Şimdi ne gerekiyorsa yapılsın” dedi. Kangal köpeği belediye ekipleri tarafından karantina altına alınırken soruşturma başlattı.


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