T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kangal köpeği 'Kezban', kuzulara da annelik yapıyor

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 3 yaşındaki dişi kangal köpeği 'Kezban', annelerinin kabul etmediği kuzu yavrularını kendi yavrularıyla birlikte emzirmeye başladı

31 Ekim 2018 14:36

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, 3 yaşındaki dişi kangal köpeği \'Kezban\', annelerinin kabul etmediği kuzu yavrularını kendi yavrularıyla birlikte emzirmeye başladı.
Çaycuma Yukarı İhsaniye köyünde Suat Karakaş\'a ait çiftlikte koyunlara bekçilik yapan dişi kangal köpeği \'Kezban\' ın geçen ay 5 yavrusu dünyaya geldi. Aynı zamanda dünyaya gelen iki kuzuyu anneleri emzirmedi. Kezban, kuzuları da sahiplenerek kendisini emmesine izin verdi. Kuzular, diğer yavru köpeklerle birlikte bütün günlerini \'Kezban\'ın peşinde geçiriyor. Sık sık \'Kezban\'ı emerek besleniyor.
Çiftlikte çobanlık yapan Şaban Erol (46), Kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte kuzuları da emzirdiğini görünce çok şaşırdığını söyledi. Kangal köpeklerinin iç güdüsel olarak diğer köpeklerden farklı olduğunu söyleyen Şaban Erol, \"Kuzular köpeğin peşinden ayrılmıyor. Kendi yavrularından çok kuzularla ilgilendiği oluyor. Kangallar çok vefalı hayvanlar. Sürekli koyunların ve kuzuların yanında olduğu için bu davranışı sergilemiş olabilir. Kuzulara takviye olarak mama da veriyoruz. Bu şekilde büyüyecekler. Biz ayırsak onlar ayrılmıyorlar\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞAN CüneytZonguldak DHA ZONGULDAKYukarıSuat KarakaşAynıKezbanKuzularSıkErolKangalKendiSürekliKuzularaBuBizFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24