Kangal Belediyesi, bütün personeline yüzde 32 zam yaptı

Sivas’ın Kangal ilçesinde belediye personeline yüzde 32 oranında zam yaptı.

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seçildiğimiz günden beri çeşitli incelemeler yaptık. Uğraşlarımız, mücadelelerimiz oldu. İşçilerimizin durumlarını gördük. Kangal’ın çok büyük bir altyapı sorunu vardı. Onu da bitirme zamanlarında insanlarımızın, vatandaşlarımızın ve özellikle çalışanlarımızın yoğun gayretleri oldu. İşçilerimizin göstermiş oldukları bu tabiri caize milli mücadele de gösterdikleri gayreti bizde boşa saymadık. Çalışanlara önceden verilen yüzde 4-5’lik zamlara layık olmadıklarını, Kangalın gelişmesi açısından en önemli faktörlerden birilerinin olduğunu düşünerek yüzde 32 oranında müthiş bir zam verdik. Sevinçle karşılandı. Onlarında hepsinin aileleri var, geçim şartları, kredi borçları, hastaları var. İnşallah ilerleyen zamanlarda 2022’de bir zaman yapmayı daha planlıyoruz inşallah’’ dedi.