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Yaşam

KANGAL 18 YAVRU DOĞURDU KUMLUCA (A.A)

30 Mart 2011 12:55

-KANGAL 18 YAVRU DOĞURDU KUMLUCA (A.A) - 30.03.2011 - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, kangal cinsi bir köpek, sezaryenle bir batında 18 yavru doğurdu. Kumluca'da çiftçilik yapan Mehmet Özkara'ya ait kangal cinsi köpek, doğumu yaklaşınca ilçe merkezinde bir veteriner polikliniğine götürüldü. Köpeğe müdahale eden Veteriner Hekim Mesut Koç, köpeğin durumunun kritik olduğunu belirleyerek, sezaryen doğuma aldı. Yaklaşık iki saat süren müdahale sonunda 18 yavru dünyaya geldi. Doğumdan kısa bir süre sonra yavrulardan üçü hayatını kaybetti. Veteriner hekim Mesut Koç, diğer yavruların durumunun da kritik olduğunu belirterek, ilk 24 saatin yavrular ve anne sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

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