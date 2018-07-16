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Spor

Kane, Mbappe, Modric, Courtois; işte Dünya Kupası'nın enleri

Fransa'nın şampiyonluğunun ardından kupanın en iyileri de belli oldu

16 Temmuz 2018 01:19

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olmasının ardından turnuvanın en iyileri de belli oldu.

Turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Luka Modric seçildi. Modric turnuvada oynadığı 7 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Dünya Kupası'nın 'En İyi Genç Oyuncusu' ödülünün sahibi ise Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe seçildi. Mbappe turnuvayı 4 golle tamamladı. Başarılı futbolcu finalde de Hırvatistan ağlarını 1 kez havalandırdı.

En iyi kalecisi de Belçika'nın file bekçisi Thibaut Courtois oldu. Courtois, oynadığı 7 mücadelede kalesini 6 kez gol kapatamadı. 26 yaşındaki file bekçisi 3 kez de gol yemeden maçı tamamladı.

Dünya Kupası'nda en çok golü atan İngiliz futbolcu Harry Kane, 6 golle gol kralı olmayı başardı.

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