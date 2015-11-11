İzmir'de antik ada bulundu

Dikili'nin Bademli Köyü yakınlarında yürütülen yüzey araştırmalarında, jeoarkeologların yeraltı katmanlarından alınan örnekleri incelemesiyle buradaki yarımadalardan birinin antik dönemde aslında bir ada olduğu ve kara ile arasındaki boğazın alüvyonlarla zamanla dolduğu anlaşıldı. Böylece antik yazarların sözünü ettiği ve üzerinde Kane antik kentinin bulunduğu üçüncü Arginus adasının bu yarımada olduğu anlaşıldı.

DHA’dan Oben Ulu’nun haberine göre, Dikili'nin Karadağ Yarımadası kıyılarındaki limanların araştırılmasını da kapsayan geniş kapsamlı bir araştırma projesi ile yarımadadaki limanların birbirleriyle olan bağlantısı incelendi. Çalışmalar Alman Arkeoloji Enstitüsü başkanlığında ve Köln Üniversitesi'nden jeoarkeologların yürüttüğü bir proje kapsamında gerçekleşti. Araştırma projesinde, İzmir, Karlsruhe, Manisa, Münih, Kiel, Köln, Rostock ve Southampton üniversitelerinden arkeologlar, eskiçağ tarihçileri, coğrafyacılar, topoğraflar ve jeofizik uzmanları görev aldı. Yürütülen çalışmalar sonrası Kane antik kentindeki limanların niteliği ortaya çıkarıldı. Ayrıca bahsedilen üçüncü adanın yeri tespit edildi.

Boğaz dolarak yarımada olmuş

Bademli köyünde bulunan yarımadanın toprak yüzeyinde görülen mimari kalıntılar ve seramik buluntulara dayanarak Kane antik kentinin burada yer aldığını saptadıklarını anlatan arkeolog Prof. Dr. Felix Pirson; "Ancak buradaki adaların Arginus Adaları olup olmadığı hususu araştırmalarımız başlayana kadar tartışma konusuydu. Alman Arkeoloji Enstitüsü başkanlığında Köln Üniversitesi'nden jeoarkeologların yürüttüğü bir proje kapsamında, alınan karot sondajlarla antik Kane kentinin zamanında aslında bir adanın üzerinde yer aldığı anlaşıldı. Bu ada ile kara arasındaki boğaz dolarak bugün bu yarımadayı oluşturmuş. Karot sondajlarla yer katmanlarından alınan jeolojik numunelerin değerlendirilmesi sonucunda bu ada ile kara arasındaki boğazın nasıl karaya dönüştüğüne dair daha net bilgilere ulaşılabilecek" dedi.

Limanların arasında ara durak

Bu proje çerçevesinde Karadağ Yarımadası'nda bulunan limanların birbirleriyle olan bağlantısını araştırdıklarını açıklayan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Dr. Güler Ateş ise araştırmalar sonucunda bahsedilen üçüncü adanın yerini tespit ettiklerini belirtti. Kane antik kentindeki limanların niteliğini ortaya çıkardıklarını söyleyen Ateş, "Burasının kuzeyde Midilli (Lesbos) ve Edremit (Adramytteion), güneyde ise Pergamon antik kentinin ana limanı olan Elaia (Zeytindağ) arasındaki rotalar gibi önemli güzergahlar üzerinde bir ara durak görevi gördüğü anlaşılmıştır" dedi.

Zafer kazanan komutanlar idam edildi

İzmir'in Dikili İlçesi'ne bağlı Karadağ Yarımadası'nda bulunan Bademli köyünde, yarımadaya ismini veren Kane antik kenti M.Ö.191/190 yılında, Romalıların III. Antiochos'a karşı verdikleri savaşta donanmalarının kışı geçirmesi için seçtikleri liman olarak biliniyor. M.Ö. 406 yılında ise kentin hemen güneybatısında yapılan ünlü Arginus Deniz Savaşları, Atinalılar ile Spartalılar arasında yaşandı. Savaşta Atinalılar Spartalılara karşı büyük bir zafer kazanmış olsalar da, komutanları batan gemilerindeki yaralı askerlerine yardım etmedikleri ve ölülerini gömmedikleri için, memleketlerine döndükten sonra yargılandı, ardından da idam cezasına çarptırıldı.