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Kandıra'da sağanak nedeniyle tarım alanları su altında kaldı

Ergün AYAZ/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım alanları su altında kaldı

30 Eylül 2018 19:12

Ergün AYAZ/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım alanları su altında kaldı.
Kandıra\'da etkili olan sağanak nedeniyle Kanlıdere taştı, bazı tarım alanları su altında kaldı. Kışla Mahallesi\'nde Kışla Köprüsü ile bazı cadde ve sokaklarda ise ulaşım bir süre aksadı. Seyrek, Pınardüzü ve Kurtyeri bölgelerinde de kısmı taşmalar yaşanırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Derelere yakın bölgelerde bulunan bazı evlerde su baskını oldu.
Sahil kesimlerinde bulunan tatilciler, yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, tekneler bağlandı. Kocaeli Büyükşehir ile Kandıra Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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