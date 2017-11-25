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Kandıra'da balıkçıların ağına İHA takıldı

KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, balıkçıların ağına Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığı'na ait insansız hava aracı (İHA) takıldı

25 Kasım 2017 21:30

KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, balıkçıların ağına Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığı\'na ait insansız hava aracı (İHA) takıldı. İHA\'nın tatbikatta düşmüş olabileceği bildirildi.
Kandıra Kefken\'de denize açılan balıkçılar ağlarını çektiklerinde İHA\'yı gördü. Balıkçılar, aracı Kefken\'deki balıkçı barınağına getirerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Kandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelemede bulundu. İHA\'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığı\'na ait olduğu belirlendi. İHA\'nın tatbikatta veya eğitim sırasında düşmüş olabileceği belirtildi. Jandarma, İHA\'yı balıkçı barınağından alarak götürdü.
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