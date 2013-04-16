Kandıra Cezaevi mahkumları: Devleti dinleyip köyümüzü boşalttık, suça itildik

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu’nun Kandıra Cezaevi’nde gerçekleştirdiği incelemelere ‘çözüm sürecine’ destek damgasını vurdu. Komisyon, rastgele girdikleri koğuşlarda konuştukları kişilerin çözüm sürecine ilişkin gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini gördü. Komisyonun yaptığı görüşmelerde mahkumlar “köylerine geri dönme beklentisi” içinde olduklarını belirtti. Komisyonun CHP’li Üyesi Ankara Milletvekili Sinan Aygün, cezaevi notlarını T24’e şöyle aktardı: “Kadın, erkek hepsi ‘çözüm sürecinin’ heyecanı var. Herkesin büyük desteğini gördük. Herkes, bir şekilde köyüne dönmek istiyor.“

Devlet köyümüzü boşalttı. İstanbul’da suça itildik

1990’lı yıllarda Diyarbakır, Batman gibi illerde, köylerin ve mezraların boşaltılmasından sonra göçlerle büyükşehirlere göç etmek zorunda kalan mahkumlar başlarına gelenleri anlattılar. Bir mahkûm, “’Devlet bize köyünüzü boşaltın gidin’ dedi. Biz de, 12 kardeşimle İstanbul’a geldik. Babam bir süre sonra cezaevine girdi. Kardeşlerime bakmak zorunda kaldım. Bir sürü iş yaptım. İşportacılık, uyuşturucu satıcılığı. Eğer devlet, bizi köyümüzden, evimizden etmeseydi , bugün bunları yaşıyor olmazdık. Ama buradan çıkınca köyümüze geri dönmek istiyorum”

Aygün: Biz hep gözümüzü dağa çevirmişiz!

CHP’li Sinan Aygün, Kandıra’da 100’e yakın mahkûmla görüştüklerini söyledi. Yanlarında cezaevi yönetiminden kimseyi almadıklarını, mahkûmlarla birebir görüşme yaptıklarını anlatan Aygün, çarpıcı tespitini de şöyle aktardı: Biz gözümüzü hep dağa çevirmişiz. Terör orada diye. Oysa, bu insanların, köyleri boşaltılan insanlar, göçe zorlanmış. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin gibi bir çok yerde yaşamaya zorlanmışlar. Hayata tutunmak için suça karışmışlar. Bu da sosyal bir terör değil mi?

‘Biz burada kalırız, yeter ki çözüm olsun’

Çözüm sürecine destek verenler ve köylerine geri dönmek isteyenlerin önemli bölümünün hırsızlık, gasp, kapkaç ve uyuşturucu sebebiyle tutuklandığına dikkat çeken Aygün, “Cezaevlerinde anlaşılıyor ki; umutlar belirmiş. Umut yeşermiş. Herkes bize, ‘Biz burada kalırız. Ama, çözülsün. Çözüm olsun’ dediler”.

Şiddet, kötü muamele ve dayak şikâyeti olmadı

CHP’li Aygün, Kandıra’da 5 cezaevi incelediklerini söyledi. Mahkûmlardan kötü muamele, işkence veya benzeri şikayet gelmediğini anlattı. Yemekler konusunda da bir sıkıntı olmadığına dikkat çeken Aygün, KCK, PKK ve tutuklu ÇHD’li avukatlarla görüştüklerini söyledi. ÇHD başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya daktilo ile diğer avukatlara bilgisayar verilmesi için eyleme geçeceklerini söyledi.