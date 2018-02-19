Kandilli'den İstanbul için deprem ve tsunami uyarısı

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "7 üstü İstanbul depremi her an olabilir" dedi. MarDİM Proje Koordinatörü Dr. Doğan Kalafat da tsunami için "7 üzeri bir deprem sonrası fay hattının yakınlığını göz önünde bulundurarak yaklaşık 7 dakika sonrasında bir tsunami olmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

Sabah'ın aktardığına göre Kandilli Rasathanesi, beklenen büyük İstanbul depremi hakkında konuştu. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "7 üstü bir İstanbul depremi kesin. 99 depreminden çok farklı noktadayız. Ama daha yapılacak şeyler var" dedi.

"Her an yaşanabilir"

"Bu proje ile büyük İstanbul depreminin zararlarını azaltmayı amaçlıyoruz." diyen Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara Denizi'ne yerleştirdiğimiz deprem ölçerler sayesinde 0.5'lik depremleri bile ölçebiliyoruz. Küçük depremler bize hangi noktaların aktif olduğunu göstermesi açısından önemli. Ama küçük depremler büyük depremi engellemez" dedi.

"7 üstü kesin"

7 üstü bir depreme neden kesin gözüyle baktıklarını anlatan Özener, "Yeryüzünün hareketlerine bağlı sürekli enerji oluşuyor ve depremler bu enerjinin atılmasını sağlıyor. Örneğin Sakarya depreminde 150 yılda toplanan enerji 45 saniyede atıldı. Dünyanın hiçbir yerinde depremin önceden bilinmesi mümkün değil. Depremi bilmek demek ne zaman, ne büyüklükte ve nerede sorularına cevap vermek demek. Biz yeri ve büyüklüğü biliyoruz ama zamanı bilemiyoruz ama bir gün olacak" diye konuştu.

"En önemli konu eğitim"

Özener şöyle devam etti:

"Deprem hakkında en önemli konu eğitim. Bu kültürle yaşamayı öğrenmeliyiz. Depremi zaman zaman unutuyoruz ama beklenen o büyük deprem her an olabilir. Güvenilir bir gelecek hazırlamak en önemli sorumluluğumuz.. 99 depreminden sonra çok farklı noktadayız. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile aynı teknolojiye sahibiz. Ama hala yapılacak şeyler var. Ev alırken veya taşınırken mutfağına, fayansına bakmadan önce depreme dayanıklılığına, deprem şartnamesine bakmalı. Depremin yıkım etkisi üç faktöre bağlı; faya uzaklık, zemin ve yapı. 'X ilçesi berbat' diye bir şey yok. Hasarı etkileyecek çok fazla parametre mevcut. Bu konu ile ilgili manipülasyonların nedeni insanların güvensizlik problemi."

7 dakika sonra tsunami

Deprem sonrası beklenen tsunamiyi ise MarDİM Proje Koordinatörü Dr. Doğan Kalafat anlattı. Kalafat, "Projede tsunami ile ilgili çalışmaya ağırlık veriyoruz. İstanbul'da oluşacak 7 üzeri bir deprem sonrası fay hattının yakınlığını göz önünde bulundurarak yaklaşık 7 dakika sonrasında bir tsunami olmasını öngörüyoruz. Bu tsunami Uzakdoğu'dakiler gibi olmayacak. Marmara Denizi tabanında gerçekleşecek heyelanların tetiklediği bir tsunami bekliyoruz. Ama bu tsunami depremden daha az etkili olacaktır. Biz şu anda da bütün depremlerden sonra tsunami uyarılarını kurumlarla ve komşu ülkelerle paylaşıyoruz" dedi.