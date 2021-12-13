Kandilli sakinleri 'ticari alan' olarak kiralanan bölgenin tek çocuk parkını geri istiyor

Kandilli'de içinde tarihi yapı bulunan ve bölgenin tek çocuk parkı olan arazi, ihaleyle 'ticari alan' olarak kiralandı ve inşaat başladı. Semt sakinleri, arazinin tekrar çocuklara verilmesini istiyor.

İstanbul Üsküdar'ın tarihi semtlerinden Kandilli'nin tek çocuk parkı, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihale ile kiralama ve işletme hakkı verilerek devredildi. Mülkiyeti Sultan Mahmud-u Hanı Evvel Vakfına ait olan ve Üsküdar Belediyesi'nin kiralayarak çocuk parkı olarak kullandığı arsa kiracısı tarafından boşaltıldı, inşaata başlandı.

Bölgenin 'deprem toplanma alanı' da olan parkın 'ticari alan' olarak kiralanmasına karşı çıkan Kandilli sakinleri ise ihalenin iptal edilip çocuklarının tekrar parka kavuşmasını istiyor.

Cumartesi günleri alanın önünde buluşan Kandilli sakinleri, Boğaz ön görünümünde, içinde korunması gereken tarihi yapı ve anıt ağaç bulunan arazide inşaat faaliyetinin Boğaziçi Kanunu'na da aykırı olduğunu hatırlatıp ihalenin ve inşaatın derhal durdurulmasını talep etti.

Parkın çocuklara iadesini isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Kurulu, İstanbul 6 No'lu Koruma Kurulu Başkanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü II. Bölge’ye de dilekçeleriyle müracaat etti.