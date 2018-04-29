Kandilli Rasathanesi'nden 17 Ağustos'ta uyarı: Marmara'da 7,2 gibi bir deprem şu anda olsa sürpriz olmaz

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara için yapılan hesaplamalarda şu anda 7'nin üzerinde, 7,2 gibi bir deprem olsa sürpriz olmaz. Depremlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos depreminin 18'inci yıldönümünde bir basın toplantısı düzenledi.

Kandilli Rasathanesi'nde düzenlenen toplantıya Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak, Bölgesel Depremler ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Ali Pınar katıldı.

Özener, "Bütün bilim insanları şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın gelecekte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı açık. Tarih veremiyoruz ama bu tek parçalı bir kırık olabilir, iki parçalı bir kırım olabilir; Marmara'da bir deprem olacağı gerçeğini değiştirmez. Depremlerin nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını biliyoruz ama hiçbir zaman maalesef bugünkü teknolojiyle zaman verme şansımız yok" diye konuştu.

"Yaklaşık her yıl 2.5-3 santim batıya doğru kayıyoruz ve bir enerji birikiyor. Marmara için yapılan hesaplamalarda da şu anda 7'nin üzerinde, 7,2 gibi bir deprem olsa sürpriz olmaz" diyen Özener, en az 500 bin konutun dönüşümün yapılması gerektiğini, bunun için de 'hükümetin adımlarının hızlı ve depremin geç olmasının' depremden az zararla çıkılmasını sağlayacağını vurgulayan dı.

Marmara Denizi'nde farklı deprem senaryoları çalışılarak tsunamiyle ilgili de senaryolar oluşturulduğunu belirten Özener, bazı yerlerde tsunami dalga yüksekliklerinin 2 metre ya da 2 metre 25 santim gibi yükseklikleri görebileceğini söyledi.

Özener, tsunami senaryoları ile ilgili olarak ayrıca, "Ege ve Doğu Akdeniz'de tsunami çalışmasında farklı deprem senaryolarında 3 metreden yüksek tsunamiler beklenebilir. Bu depremin büyüklüğüne bağlı olarak değişmekte" dedi.

Prof. Dr. Özener, "Biz Marmara'da deprem beklerken aslında ülkemizin başka bir yerinde, Doğu Anadolu fayında veya başka bir yerde 7'nin üzerinde bir depremle karşılaşırsak buna da şaşırmamamız lazım" diye konuştu.

Bodrum'da 21 Temmuz'da 6,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından şu ana kadar 8 bin adet depremin kaydedildiğini belirten Özener, "artçı depremlerin sönümlenmeden hala sürdüğünü, bu deprem etkinliğinin daha uzun bir süre devam edeceğini" aktardı.