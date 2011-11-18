Kandilli: Lütfen artık sormayın

T24 - Kandilli Rasathanesi'nin internet sayfasında ''Lütfen 'Deprem olacak mı?' diye sormayın'' uyarısı dikkati çekiyor.



Özellikle son yıllarda, hissedilen ufak sarsıntılardan sonra internet kullanıcılarının Kandilli Rasathanesi'nin sayfasına bakması adeta alışkanlık haline geldi.



Herkesin depremin merkez üssü ve büyüklüğü konusunda bilgi sahibi olabileceği tarzda hazırlanan ''http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst2.asp'' adresli internet sayfası son yıllarda büyük ilgi gördü.



Depremin yeri, büyüklüğü, derinliği, saat ve tarihiyle ilgili detaylı bilgilerin bulunduğu sayfada yer alan bilgiye göre, 20.06.2006 tarihi saat 18.30'dan bu yana sayfa 110 milyon 594 bin 497 kez görüntülendi. Sayfaya olan yoğun ilgi nedeniyle neredeyse her salise bile bu rakamın arttığı da gözlenebiliyor.

O soruyu sormayın



Kandilli Rasathanesi son depremlerle ilgili bilgi verdiği bu sayfayı ziyaret edenlere, eleştiri, öneri ve sorularını yazma şansı da sunuyor.



Eleştiri, öneri veya sorusunu yazmak isteyenler için bir e-mail adresinin duyurulduğu sayfada ise, bir uyarı dikkati çekiyor.



Kandilli Rasathanesi kendilerine soru sormak isteyenleri ''Lütfen 'Deprem olacak mı?' sorusunu sormayın'' şeklinde uyarıyor.



