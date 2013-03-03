Kandil'e mektup götüren heyet: Kandil Öcalan'a destek çıktı

İmralı'da Abdullah Öcalan'ın geçen hafta BDP milletvekilleriyle görüşmesinin ardından çözüm sürecine ilişkin Kandil'e yazdığı mektup, BDP- TDK heyeti tarafından PKK'nın Kandil kampındaki Murat Karayılan başkanlığındaki KCK yönetimine teslim edildi.

Abdullah Öcalan'ın mektubunu Kandil'e teslim etmek için çarşamba gecesi uçakla Sülaymaniye'ye giden BDP-DTK heyetinin burada kalma süresinin, savaş uçaklarının Kandil'i bombalaması nedeniyle uzadığı ileri sürüldü. İddiaya göre Öcalan'ın mektubunu götüren heyet, Kandil'e güvenlik şekilde gidebilmek için Ankara ile temasa geçip bombardımanın durmasını istedi. Heyettekiler, hava operasyonunun sürece zarar verdiğini Öcalan'ın Kandil'e yazdığı mektubu iletebilmeleri için uygun koşullar gerektiğini bildirdi.

Kandil Dağı'nda görüştüler

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bu temasların ardından iddiaya göre Kandil bombardımanı durduruldu ve BDP-DTK heyetinin dün akşam saatlerinde Süleymaniye'den büyük bir gizlilik içerisinde Kandil'e gitti. Milletvekilleri telefonlarını kapatırken, bu görüşmenin bilinmemesi için her önlem alındı.

Kandil Dağı'nda gerçekleşen görüşmeye KCK'nın Başkanı olarak Murat Karayılan ile bazı örgüt yöneticileri ve Süleymaniye'den giden BDP-DTK heyeti katıldı. Yaklaşık 7 saat sürdüğü belirtilen görüşmede, önce İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile geçen hafta görüşen Altan Tan ve Sırrı Sürreyya Önder ile daha gönce gidip görüşen Ahmet Türk detaylı açıklamalar yaptı.

Kandil Dağı'ndaki görüşmenin sonunda Murat Karayılan'ın da Abdullah Öcalan'la İmralı'da başlatılan sürecin arkasında olduklarını ve Öcalan'ın yol haritasını desteklediklerini bu konu ile ilgili olarak örgüt olarak çözüm istediklerini söylediği ileri sürüldü. BDP- DTK heyeti de sürecin arkasında durduklarını, aynı desteği KCK'dan beklediklerini aktardıkları öğrenildi.

PKK kaçırıp elinde tuttuğu kişileri bırakacak

Kandil'e giden BDP- DTK heyetine yakın kaynaklara göre, PKK'nın kaçırıp halen elinde tuttuğu kamu görevlilerinin serbest bırakılması için Öcalan'ın çağrısı da bu görüşmede konu edildi ve Murat Karayılan'ın bu yönde bir çalışma yapacaklarını ve en geç 10 gün içinde bir heyete teslim edebilecekleri söyledi.

Aynı kaynaklara göre Murat Karayılan, İmralı da başlatılan sürecin çok önemli ve olumlu olduğunu, Kürt sorununun çözümü için bu tarihi fırsatın kaçırılmaması gerektiği çözüm konusunda tüm irade ve güçleri ile Öcalan'ın arkasında olduklarını söyledi. Kandil'den İmralı'ya yazılacak cevabı bir BDP heyetinin alıp götüreceği, bundan önce de PKK'nın kaçırıp uzun süredir elinde tuttuğu askerlerin serbest kalıp ailelerine kuvuşabileceği belirtildi.