Kandil'e hava harekâtı

T24 - Terörle mücadele kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Kuzey Irak'taki Hakurk-Zap bölgelerine operasyon düzenlendi. PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı, Kandil'e saat 18:00'de ikinci bir hava harekâtının da düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlarla ilgili ilk değerlendirmeyi NTV'nin canlı yayınında yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Açılım, terörle mücadeleyi durduramaz" dedi. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada 30 Nisan 2010 tarihinde Tunceli'deki Sarıyayla Karakolu'na terörsitlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Jandarma er Erman Aydın'ın, tedavi gördüğü Ankara'daki GATA'da şehit olduğu bildirildi.



TSK, PKK’ya yönelik 2008’den bu yana en kapsamlı hava harekâtını gerçekleştirdi. Türkiye sınırına yaklaşmakta olan bir terörist grubun saptanması üzerine, 20’ye yakın savaş uçağı, Zap, Hakurk ve Kandil’i bombaladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte saldırılarını yoğunlaştırmayı hedefleyen PKK’ya yönelik 2008’den bu yana en kapsamlı hava harekâtını gerçekleştirdi. Türkiye sınırına yaklaşmakta olan bir terörist grubun saptanması üzerine, 20’ye yakın savaş uçağı, Zap, Hakurk ve Kandil’in belli bölgelerini dün gün boyu bombaladı. Uçakların, önceden belirlenen 50’ye yakın hedefi vurduğu belirtildi.



Alınan bilgiye göre, ABD ile yürütülen anlık istihbarat paylaşımı, casus uçak HERON ve bölgedeki insansız hava araçları aracılığıyla elde edilen bilgileri değerlendiren TSK, Irak’ın kuzeyinden Türkiye sınırına yaklaşmakta olan geniş bir terörist grubunun hareketleri doğrultusunda hava harekâtını planladı.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 20’ye yakın F-16 ve F-4 tipi uçak, dün Hakurk ve Zap bölgesindeki 50’ye yakın hedefi bombaladı. Hava harekâtıyla ilgili akşam saatlerine kadar Genelkurmay’dan bir açıklama yapılmadı.





Kandil de bombalandı



Uçakların özellikle PKK’nın ana karargâhlarından Zap’ı hedef aldığı ifade edildi. Harekâtın terör örgütü üzerinde etkili olduğu ve büyük kayıplara yol açtığının tahmin edildiği belirtildi.



KYB’nin internet sitesi Puk Medya ile bazı Kürt internet siteleri hava harekâtını dün öğle saatlerinde duyurdu. Haberlerde, Soran bölgesi ile Sidekan kazasının çevresindeki dağlık bölgelerinin savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtildi.



Görgü tanıklarına dayandırılan haberde Türkiye’ye ait olduğu ileri sürülen savaş uçaklarının 14.20 sıralarında Sidekan kasabasına bağlı Hakurk, Şekyu, Corca, Bin Dewane ve Şuşane bölgelerini bombaladığı belirtildi.



Uçakların daha çok Kandil’in Xınere alanını yoğun bombardımana tuttuğu kaydedildi. Bölgede istihbarat amaçlı uçakların uçuş yaptığı ve hedefleri tespit etmeye çalıştığı belirtildi. Harekât öncesi, KYB lideri Mesud Barzani’ye de bilgi verildiği iddia edildi.





3 köy boşaltıldı



PKK’ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı Türk jetlerinin Kandil’i öğle saatlerinin ardından dün saat 18.00’de ikinci kez bombaladığını belirtti. Türk jetlerinin bölgeyi havadan, İran ordusunun karadan bombalaması nedeniyle, Süleymaniye’nin Pışdar ilçesine bağlı Aliyereş, Serhan ve Zevke köyleri boşaltıldı.





Harekât sona erdi



Dün 13.30’da başlayan ve akşam da devam eden hava harekâtı 19.30’da sona erdi. Harekâtta terörist unsurların etkili bir şekilde vurulduğu ve harekâta katılan uçakların üslerine güvenli bir şekilde intikal ettiği kaydedildi.



Bu arada Başbakan Erdoğan, Türk jetlerinin Zap ve Hakurk’u bombalamasının ardından eski Irak Başbakanı ve Irakiye İttifakı Başkanı İyad Allawi ve beraberindeki heyeti kabul etti.



