Kandil'den gelen 8 PKK'lıdan 1'i gözaltına alındı

T24 - Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kuzey Irak'taki Kandil Dağı'ndan Türkiye'ye gelen PKK'lı grup arasında yer alan Gülbahar Çiçekçi, Ankara'ya gitmek için gittiği Diyarbakır Havalimanı'nda gözaltına alındı.





Çetebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kandil Dağı'ndan Türkiye'ye gelen 8 PKK'lıdan biri olan Gülbahar Çiçekçi, dün akşam saatlerinde yine Kandil'den gelen M.Şerif Gençdal ile birlikte Diyarbakır'dan uçakla Ankara'ya gitmek istedi. Havalimanında yapılan kimlik kontrolünden geçirilen Gülbahar Çiçekçi, gözaltına alındı.





Diyarbakıkır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücedele Şubesi'ne götürülen Gülbahar Çiçekçi'nin Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi'nde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında arama kararı çıkarıldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Gülbahar Çiçekçi, ifadesinin alınması için bugün Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarılacak.