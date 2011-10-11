Kandil’den gelen 34 kişiden 7'sine hapis cezası!

T24

‘Kürtçe olduğu tahmin edilen dil'





‘Tüm çabamız barış için'



‘BM’ye de dava açın'





3 sanığa 10 yıl, 4 sanığa 7 yıl



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mustafa Ayhan, Hüseyin İpek ve Nurettin Turgut katıldı.Tutuksuz yargılanan Haci Surgun, Kamil Ökten, Melekşah Soydan ve Fatma İzer duruşmaya katılmadı.Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarladı.Sanıkların terör örgütünden gönüllü olarak ayrılmadığı, terörist Abdullah Öcalan’ın çağrı ve talimatlarıyla Türkiye'ye giriş yaptığı gerekçesiyle haklarında TCK'nın ''etkin pişmanlık'' hükmünün uygulanmasının mümkün olmadığı belirtilen mütalaada, sanıklar hakkında TCK'nın ''terör örgütünün üyesi olma'', ''örgüt adına suç işleme'' ve ''terör örgütünün propagandasını yapma'' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istendi.İddia makamının mütalaasına karşı söz alan sanık Mustafa Ayhan'ın Kürtçe savunma yapmaya başlaması üzerine mahkeme heyeti, tutanaklara, ''Mahkemenin anlamadığı ancak Kürtçe olduğu tahmin edilen bir dil ile beyanda bulunduğu görüldü'' diye yazdırdı.Sanık Ayhan, daha sonra Türkçe yaptığı savunmada, ''Bizler silahlarımızı bırakarak kendi irademizle isteğimizle geldik. Tüm çabamız barış içindir'' dedi.Diğer sanıkların savunmalarının ardından söz alan sanık avukatlarından Fethi Gümüş, iddia makamının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, ''Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Mahmur kampında yaşayan insanlar örgüt üyeliğinden suçlanmıştır. O zaman BM hakkında da dava açılması gerekir'' diye savunma yaptı.Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından TCK'nın ''terör örgütünün üyesi olma'', ''örgüt adına suç işleme'' ve ''terör örgütünün propagandasını yapma'' suçlarından tutuklu sanıklar Mustafa Ayhan, Hüseyin İpek ve Nurettin Turgut'u 10'ar yıl 10'ar ay, tutuksuz yargılanan Haci Surgun, Kamil Ökten, Melekşah Soydan ve Fatma İzer'i de 7'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.Sanıklar, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Mahmur kamplarından 19 Ekim 2009 günü gelen 4'ü çocuk 34 kişi arasında yer almıştı.