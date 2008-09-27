Kandil’de 16 hedef yerle bir

Diyarbakır’daki 2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı’na bağlı 8’inci Ana Jet Üssü’nden önceki akşam güneş batar batmaz F- 16 savaş uçakları peş peşe havalandı. Saat 21.30’dan itibaren Kandil’e yönelen F- 16’lar burada önceden belirlenen terörist inlerine saat 22.00’den 24.00’e kadar 2 saat süreyle bomba yağdırdı. Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, operasyonla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Kandil bölgesinde tespit edilen hedeflerine Türk Hava Kuvvetlerine mensup savaş uçaklarınca hava harekátı icra edilmiştir. İcra edilen bu harekát esnasında teknik vasıtalarla tespit ve teyit edilen sadece terör örgütüne ait 16 hedefin tümü tam isabetle vurulmuştur. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir. İcra edilen harekátta her zaman olduğu gibi sadece bölücü terör örgütü hedef alınmış sivil halk ve yerel unsurların olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir."

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin lideri Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin resmi internet sitesi ise Kurtek, Keletukan, Kuzuni, Dolekoge, Birede, Sergey Nel, Navceyan Pişt, Zerge, Maredu, Kuntare Çiyaye Sawen ile Dola Pişt Aşaniye bölgelerini yoğun bombardıman altına aldığını yazdı.