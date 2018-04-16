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Çevre

"Kandil gecesi Cumhuriyet'in eseri parkımızı yok ettiler; ağaçlara kıyıp alanı ranta açtılar"

6 bin 250 metrekarelik alan, AKP'li belediye tarafından TOKİ'ye satılmıştı

16 Nisan 2018 12:46

Trabzon'un Beşikdüzü Belediyesi, Atatürk döneminden beri ilçe halkına hizmet veren 85 yıllık Köy Enstitüsü Parkı'nı, AVM yapmak için yıktığı iddia edildi. Geçen akşam yaşanan yıkımda onlarca ağaç kesildi, Atatürk'ün Park'taki büstü kaldırıldı. Yıkıma büyük tepki gösteren Beşikdüzülü vatandaşlar "Kandil gecesi Cumhuriyet’in eseri parkımızı yok ettiler; ağaçlara kıyıp alanı ranta açtılar" dedi. 

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, kent merkezinde bulunan, üzerinde park, Atatürk Lisesi ile Köy Enstitüsü Ortaokulu ve Ticaret Lisesi bulunan 6 bin 250 metrekarelik alan, AKP'li Belediye tarafından TOKİ'ye satılmıştı. Bu alana TOKİ, AVM ve konut yapma kararı aldığı öne sürüldü. Konu yargıya taşınmış, yargı da, imar planı değişikliğine karşı yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak Belediye, karara karşı ayrı bir imar planı hazırladı. Kandile denk gelen önceki gece yapılan yıkım da bu karar üzerine yapıldığı iddia edildi.

Yıkıma büyük tepki gösteren Beşikdüzülü vatandaşlar Sözcü gazetesine, “Orası, 1933'ten beri halkımızın hizmetinde olan bir yerdi. İlçemizin simgesiydi. Cumhuriyetimizin eseriydi. Toplumsal hafızamızı temsil ediyordu. Bir gece, hem de kandil gecesi gelip, ağaçları kestiler, Atatürk'ün büstünü kaldırdılar. Orayı ranta açtılar” diyerek tepki gösterdi.

 

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