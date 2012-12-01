Kandan kök hücre üretildi

İngiliz bilim insanları şimdiye kadar sadece ciltten alınan hücrelerle üretilen kök hücreyi kan örneğinden üretmeyi başardı.



"Stem Cells: Translational Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmada, Cambridge Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı, hastadan aldıkları kan hücrelerinden kök hücre üretmeyi başardı.

Bilim adamları, şimdiye kadar genellikle hastaların cildinden aldıkları hücrelerle kök hücre üretiyordu.

Araştırmacılardan Dr. Amer Rana, hastalardan kan örneği almanın, cilt örneği almaya oranla çok daha basit bir işlem olduğunu söyledi.

Dr. Rana, en basit ve en güvenilir kaynak olarak tanımlanan kandan ürettikleri kök hücreleri damar oluşturmak için kullandıklarını belirtti.

Araştırmada damar duvarlarında oluşan hasarları onarmaktan sorumlu kan hücreleri alınarak, laboratuvar ortamında kök hücreye dönüştürüldü.

Araştırma, bilim dünyasında da büyük yankı uyandırdı. İngiliz Kalp Vakfı, kandan alınan hücrelerle elde edilen kök hücrelerin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Kök hücreler, kandan kemiğe, sinirden deriye her tür hücreye dönüşebilme özelliğine sahip olduğu için beyinden kalbe, gözden kemiğe birçok alanda tedavi amaçlı kullanılıyor.