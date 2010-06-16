'Kandaki alkolü sıfırlayan' içecek Fransa'yı karıştırdı

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Outox adlı içeceğin üreticileri, içeceği “devrimsel bir ürün” diye nitelendirirken; doktorlar, sağlık ve güvenlik kampanyacıları büyük şüpheyle yaklaştıkları bu ürünün bilimsel araştırmalarının yapılmadığını, insan sağlığı için zararlı olabileceğini, aynı zamanda insanları daha fazla alkol tüketmeye ve alkollü araç kullanmaya teşvik edeceğini belirtti.İçeceğin “sihirli formül” diye tanımladıkları içeriğini açıklamak istemeyen Outox firmasının temsilcisiyse gereken tüm tıbbi testleri yaptıklarını ve aldıkları sonuçların kesin olduğunu söyledi. Outox firması içeceğin farklı sürümlerini Kanada ve çeşitli ülkelerde de satışa çıkardı. Fransa Sağlık Bakanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada, içeceğin sağlığa zararlı olduğu ispatlanmadıkça bir yasağın mümkün olmadığını belirtti.