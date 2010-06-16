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Yaşam

'Kandaki alkolü sıfırlayan' içecek Fransa'yı karıştırdı

İçildiği anda kandaki alkol oranını sıfıra düşürdüğü iddia edilen içecek, Fransa’da piyasaya sürüldü.

16 Haziran 2010 03:00

T24 - İçildiği anda kandaki alkol oranını sıfıra düşürdüğü iddia edilen içecek, bu hafta Fransa’da piyasaya sürülmesinin ardından büyük bir tartışma yarattı.

Alkolü sıfırlayan ‘sihirli’ içecek Fransa’yı karıştırdı

Outox adlı içeceğin üreticileri, içeceği “devrimsel bir ürün” diye nitelendirirken; doktorlar, sağlık ve güvenlik kampanyacıları büyük şüpheyle yaklaştıkları bu ürünün bilimsel araştırmalarının yapılmadığını, insan sağlığı için zararlı olabileceğini, aynı zamanda insanları daha fazla alkol tüketmeye ve alkollü araç kullanmaya teşvik edeceğini belirtti.

İçeceğin “sihirli formül” diye tanımladıkları içeriğini açıklamak istemeyen Outox firmasının temsilcisiyse gereken tüm tıbbi testleri yaptıklarını ve aldıkları sonuçların kesin olduğunu söyledi. Outox firması içeceğin farklı sürümlerini Kanada ve çeşitli ülkelerde de satışa çıkardı. Fransa Sağlık Bakanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada, içeceğin sağlığa zararlı olduğu ispatlanmadıkça bir yasağın mümkün olmadığını belirtti.


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