'Kanatlı Gözcüler: Kuşlar ve İklim Değişikliği' 2011 yılının kitabı seçildi

IŞIL ÖZ/T24
KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu ve yazar Janice Wormworth tarafından kaleme alınan ve Temmuz 2011’de yayınlanan Winged Sentinels: Birds and Climate Change
“Kanatlı Gözcüler: Kuşlar ve İklim Değişikliği” kitabı, çevre, doğa tarihi ve yaban hayat konularında dünyanın en kapsamlı ve saygın yayınevi olarak kabul edilen İngiliz Natural History Book Service tarafından 2011 yılının kitabı seçildi.
Natural History Book Service, 2011’de yayınlanmış, en ilginç, orjinal, bilgilendirici, okuyuculara yeni bakış açıları kazandıran, eski konulara yeni yaklaşımlar getiren ve insanları daha fazla anlamaya, araştırmaya yönelten 10 kitap listesini yayınladı. Bu listenin başına ise 2011 yılında yazar Janice Wormworth ve KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu tarafından kaleme alınan “Kanatlı Gözcüler: Kuşlar ve İklim Değişikliği” kitabını koydu: Tıklayın
Yayınevi, “Kanatlı Gözcüler: Kuşlar ve İklim Değişikliği” kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Kuşlar, hâlihazırda etkilerini gördüğümüz iklim değişikliği konusunda bizi uyarıyor. Bize insanlığın faaliyetlerinin nasıl çevresel sorunlar yarattıklarını gösteriyorlar. İklim değişikliğini gösteren diğer göstergelerden çok daha fazlasını kuşların gösterdiğini biliyoruz. Kuşlar ilk şahitler ve küresel ısınmanın çoktan ortaya koyduğu güçlü etki zincirlerinin temel işaretleriyle, iklim değişikliğinin parmak izlerini bize gösteriyor ve bize rehberlik ediyorlar. Yazarlar Janice Wormworth ve Çağan Şekercioğlu, kitapları “Kanatlı Gözcüler” ile bizlere kuşların iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili bizleri nasıl uyardıklarına dair en son bilimsel verileri sunuyorlar. Kitaplarında özel ve ciddi tehlike altında olan kuş gruplarına odaklanıyorlar ve bu kuşların hassas yaşam alanlarına yönelik etkilerini tartışıyorlar. Bunun yanında, Batı Antarktika yarımadasında bulunan buzsever penguenler, okyanus ekosistemlerinin değişimlerine bağlı deniz kuşları, ısınma sonucu yaşam alanları kaybolan tropik dağ kuşları gibi şu an en çok etkilenen ya da gelecekte çok etkilenecek kuş türlerini de yakından inceliyorlar. Kitabın yazarları, kuşların neslinin tükenmesinin önüne nasıl geçilmesi, kritik yaşam alanlarının korunması, ve de insan topluluklarının iklim değişikliğine uyum sağlamak için nasıl mücadele edebileceklerine dair önemli araştırmalar yapıyorlar. Daha da önemlisi bu kitap, doğa korumacılara ve dünya kamuoyuna kuşların iklim değişikliğine uyum sağlamaları ve yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için önemli bir rehber özelliği taşıyor.” Kitabın web sitesine ulaşmak için tıklayın...