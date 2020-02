Kanatlı etinde zam endişesi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Türkiye\'de üretimi yapılamayan soyanın yurt dışından ithalatında analizlerin uzun sürmesi ve 1.5-2 ay gemilerde bekletilmesi nedeniyle soya fiyatının tonunun 400 dolardan 650 dolara çıktığını, bu artışın kanatlı et fiyatına yansımasını beklediklerini söyledi.

Hayvancılığın en önemli hammaddelerinden ciddi protein ve yağ kaynağı soyada ton fiyatı, 400 dolardan 650 dolara yükseldi. Bu da yem fiyatlarında yüzde 20\'ye yakın bir artışa sebep oldu. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ciddi protein ve yağ kaynağı olan soyanın Türkiye\'de üretiminin olmadığı ve tamamıyla yurt dışından ithal edildiğine dikkati çekerek, fiyat artışındaki sebebin yurt dışından ithal edilen ürünlerin analizi nedeniyle limanlarda 1.5-2 ay gibi bir süre bekletilmesinden kaynaklandığını iddia etti.

ANALİZ UZADI FİYATLAR ARTTI

Soya yüklü gemilerin limanlarda bekletilmesi nedeniyle arz talep dengesinin bozulduğu ve ton fiyatının 400 dolardan 650 dolara yükseldiğini belirten Ali Bahar, \"Şu anda bu analiz probleminin çözüldüğü söyleniyor, ama son 1.5 ay içinde yem fiyatlarında yüzde 20 civarında bir artış oldu ve yemin kilogramı 2 TL\'ye yaklaştı. Halihazırda yem fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla bu fiyatlarla halka ucuz protein yedirilemez\" dedi.

TÜRKİYE SOYA ÜRETMİYOR

Türkiye\'de soya üretimi hiç yapılmadığından ithalatına karşı korunması gereken bir çiftçi de olmadığını vurgulayan Ali Bahar, \"Sadece dana etinde yaşadığımız kriz, diğer ürünlerde de karşımıza çıkacaktır. Ülkemizde soya yok. Dolayısıyla korunacak çiftçi de yok ve ülkemize soyanın en ucuz şekilde getirilmesinin önü açılmalıdır. Devletimiz muhakkak soya konusuna el atmalıdır. Ucuz kırmızı eti halkımıza yedirmek için canlı büyükbaş hayvan ithal ediyoruz. Ancak bunun yanında kanatlı etin üretimi ülkemizde oldukça gelişmiş ve yeterli düzeyde. Buna rağmen piliç etini de halkımız pahalıya yiyecek\" diye konuştu.

BU ZAMLAR KANATLI ETE DE YANSIR

Buz dağının konuşulmayan ve önlem alınması gereken sorunlu kısmının yem fiyatları olduğunu dile getiren Bahar, şunları söyledi:

\"Kilogramı 2 TL\'ye yaklaşmış kanatlı yem fiyatı, insan yiyeceğinden pahalı hale gelmiştir. Tarım ülkesi Türkiye\'mizde en pahalı mısır ve buğdaydan olmayan, soyadan ithal edilen vitamin ve premixlerden yem yapıyoruz. Özellikle devletimiz soya üzerinden yapılan manipülasyonlara önlem almalıdır. Haksız kazanç sağlanmasına engel olmalıdır. Bu yem fiyatlarıyla halkımıza ucuz et yedirilemez. Dolayısıyla soya ve yem fiyatlarında görülen bu artışların kanatlı et fiyatına da yansımasını bekliyoruz.\"

