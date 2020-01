Kanatlı et üreticileri Banvit'e civciv yetiştirmeyecek

Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği dün 8 ilde Banvit’e fason üretim yapan işletmelerin para kazanamadıkları gerekçesiyle 30 Ağustos’tan itibaren civciv yetiştirmeyeceklerini duyurdu. Birliğin Genel Koordinatörü Genel Koordinatörü Ahmet İncika, entegre tavuk üreticilerine fason üretim yapan firmaların para kazanamadığını belirterek "İlk olarak 8 ildeki bazı üreticiler üretimi durdurma kararı aldı. Bu durum sadece bunlarla sınırlı kalmayacak" dedi. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) Başkanı Sait Koca ise "Şu anda mağdur durumda değiller. Böyle bir eylem yapmış olurlarsa bindikleri dalı kesmiş olurlar" dedi.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, beyaz et sektöründe son günlerde sular durulmuyor. Önce Rekabet Kurumu 19 tavuk üreticisi, bir de Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) hakkında rekabeti bozdukları gerekçesiyle soruşturma başlattıklarını açıkladı. Arkasından Avrupa’da zehirli yumurtalar ortaya çıktı. Bu haber sonrasında Türkiye’de de benzer bir durumun yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili Tarım Bakanlığı ‘Türk yumurtalarını’ izlemeye aldığını ifade etti. Son olarak ise Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği’nin yaptığı açıklama beyaz et sektöründe farklı bir cephenin daha açılmasına neden oldu.

Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği, Elazığ, Malatya, Manisa, İzmir, Balıkesir, Bursa, Aydın ve Uşak’ın aralarında olduğu 8 ilde sektörün en büyük firmalarından Banvit adına üretim yapan fason üreticilerin para kazanamadıkları gerekçesiyle 30 Ağustos itibariyle üretimi durdurma kararı aldıklarını kamuoyuna duyurdu. Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Koordinatörü Genel Koordinatörü Ahmet İncika, “Entegre tavuk üreticilerine fason üretim yapan firmalar uzun süredir para kazanamıyor. Maliyetlerini bile karşılayamaz hale geldiler. Bu yüzden üretim yaptığımız firmalarla görüşme talebimiz oldu. Bazıları ile görüştük ancak sonuç alamadık. Bu yüzden ilk olarak 8 ildeki bazı üreticiler üretimi durdurma kararı aldı. Bu durum sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Birçok firma için üretim yapan fason üreticiler aynı kararı almak üzere. Tarım Bakanlığı ile de görüşme halindeyiz” dedi.

Hakkımızı istiyoruz

Üreticilere yapılan ödemelerin üretim maliyetinin altında kaldığını dile getiren İncika, “30 Ağustos itibariyle üretimi durdurma ve civciv koymama kararı alındı. Bir tavuk çiftliği yatırımının geri dönüşü 26 yıla çıktı. Üreticinin cebine para girmezken, perakende raflarında beyaz et fiyatlarında artış oluyor” dedi. Banvit ise yaptığı açıklamada, “Üretimimiz anlaşmalı olduğumuz yetiştiricilerin tamamı ile devam etmektedir. Şirketimiz, yetiştiricilerimizle sıkı bir iş birliği içerisindedir. Üretim süreçlerimiz tüm iş ortaklarımızla devam etmektedir. Şu anda hiçbir yetiştiriciden aksi yönde bir bildirim olmamıştır. Çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızla birlikte dün olduğu gibi bugün de el ele yolumuza devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Bindikleri dalı keserler

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) Başkanı Sait Koca bir eylem kararı olmadığını söyledi. Koca, şöyle konuştu: “Şu anda mağdur durumda değiller. Böyle bir eylem yapmış olurlarsa bindikleri dalı kesmiş olurlar.” Sektöre yakın kaynaklar ise şunları söyledi: “Bu birlik kendi kendine bir iş yapıyor. Birliklerin hiçbirinde alınan karar uyulmuyor. Türkiye 2015’te bir kuş gribi krizi yaşamıştı. Sonrasında fason üreticilere fazla para ödenemedi. Ancak 2017’de ise fason üreticilere geçmişi telafi edecek paralar ödendi.”

Fason üretiliyor

Fason üretim yapan firmalar, büyük firmalardan civciv alarak, o firmalar adına onları yetiştiriyor. Daha sonra büyük firmalar kendi markaları ile yetişen tavukları alıp satış gerçekleştiriyor. Fason üreticiler, yetiştirdikleri civcivlerin karşılığında büyük firmalardan para alıyor.

14 bin tavuk üreticisi var

Türkiye'de irili, ufaklı yaklaşık 14 bin tavuk üretim işletmesi olduğunu kaydeden Ahmet İncika, “Bu işletmelerin 3 bin 800 adedi çalışamayacak durumda veya borçlarından dolayı kapalı. Bunun sebebi ise son 2 yıldan bu yana tavuk üretiminin temelini oluşturan üreticilerin yeterli geliri elde edememesi. 7 gün 24 saat bayram ve hafta sonu kavramı olmadan çalışan bir sektör” diye konuştu. Kanatlı eti sektöründe son 7-8 ay aydır bir toparlanma olduğunu, bu durumun kendilerini de umutlandırdığını söyleyen İncika, “Ancak bu toparlanma fason üretim yapan işletmelere yansıtılmadı” dedi.