'Kanatlandırmayan' Redbull mahkemelik oldu

Enerji içeceği olan Redbull, “Redbull kanatlandırır” şeklindeki reklam sloganının yanıltıcı olduğu gerekçesiyle Amerikalı tüketici Benjamin Careathers tarafından mahkemeye verildi. 10 yıldır bu ürünü tüketmesine rağmen fiziksel ve zihinsel performansında artış olmamasından şikayet eden Careathers, sloganın yanıltıcı olduğunu iddia ederek markaya dava açtı.

Sözcü'nün haberine göre, Careathers, Avusturyalı markanın müşterilerini bilinçli bir şekilde kandırarak milyonlarca dolar kazandığını ve bu şekilde rakiplerini geride bırakmayı amaçladığını iddia etti.

Zaman alıcı ve pahalı bir mahkeme sürecinden çekinen Redbull, davacı tarafla 13 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmak zorunda kaldı. 2002 yılından beri Amerika’da Redbull ürünü satın alan herkese 10 dolar tazminat ödemeyi kabul eden ünlü enerji içeceği markası, gelecekteki reklam kampanyalarında daha dikkatli bir dil kullanacağını belirtti.

‘İçtikten sonra kimse beni öpmedi!’

Türkiye'de daha önce Veysel Dağ isimli bir tüketici ise, Pendik Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurarak içecek firması Pepsi'yi şikayet etmişti. Dağ şikayet gerekçesi olarak; "Pepsi Max'in reklamındaki vaade inanarak, ürünü satın alıp içtiği halde herhangi bir kadının reklamda gösterildiği gibi gelip kendisini öpmediğini" göstermişti.