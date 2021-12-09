Kanat Atkaya, Hürriyet'ten ayrıldı

30 yıldır Doğan Holding ve ardından Demirören Medya Grubu sahipliğini kapsayan dönemde Hürriyet gazetesi çatısı altında yer alan köşe yazarı Kanat Atkaya'nın gazeteden anlaşmalı olarak ayrıldığı öne sürüldü. Resmen açıklanmayan ancak yalanlanmayan bilgilere göre, Atkaya'nın ayrılıkla ilgili "yeni bir yola çıkma hikayesi" dediği belirtiliyor.

T24, Hürriyet ile yollarının ayrıldığına ilişkin haberlerin teyidi amacıyla Atkaya'ya telefonla ulaşmaya çalıştı ve mesaj gönderdi, ancak bilgileri teyit eden veya yalanlayan bir yanıt alamadı.

20 yıl aralıksız olarak Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen ve bu görevden alındığı Aralık 2009’dan beri köşe yazan Ertuğrul Özkök de geçtiğimiz kasım ayında gazeteyle yollarını ayırmıştı.

Gazete yönetimi ile anlaşmalı olarak ayrıldıklarını belirten Atkaya, "Girerken hiç bu kadar uzun süre kalacağımı düşünmemiştim" dedi.

Kanat Atkaya kimdir?

Gazeteci, Yazar. 1969, İstanbul doğumlu. Gazeteciliğe 1980'li yıllarda Hey dergisinde müzik yazıları yazarak başladı. Can Kozanoğlu ile birlikte NTV'de cuma geceleri Arka Sayfa programını sundu. Kabakulak adlı eseriyle tanındı.

Atkaya'nın; Topesto ve Riko'nun Maceraları, Köprüaltı ve Beyoğlu Hikayeleri adlı yayınlanmış hikâye kitapları ve futbol, çizgi roman, müzik üzerine de yazılı eserleri vardır.

Atkaya 30 yıldır Hürriyet gazetesinde çalışıyordu.

52 yaşındaki Atkaya, 2019 yılından beri oyuncu Şebnem Bozoklu ile evli.

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