Kanarya'yı yine deplasman fobisi vurdu!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı ve geçen hafta kazandığı liderlik koltuğunu kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 2. deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. İki takım da golü bulabilmek için ellerinden geleni yaptı ancak puanlar paylaşıldı: 0-0

Bu beraberlik sonrasında iki takım da 5 puana yükseldi.

Fenerbahçe, ligin 4. haftasında sahasında Mersin İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.