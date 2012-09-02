T24 LogoT24 Logo
Spor

Kanarya'yı yine deplasman fobisi vurdu!

Geçtiğimiz sezon deplasmanda yüzü gülmeyen Fenerbahçe, bu sezonki ikinci puan kayıbını da yine deplasmanda yaşadı.

02 Eylül 2012 23:21

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı ve geçen hafta kazandığı liderlik koltuğunu kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 2. deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. İki takım da golü bulabilmek için ellerinden geleni yaptı ancak puanlar paylaşıldı: 0-0
 
Bu beraberlik sonrasında iki takım da 5 puana yükseldi.
 
Fenerbahçe, ligin 4. haftasında sahasında Mersin İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
 

ETİKETLER

kadıköysivasporfenerbahçealexaykut kocaman

İlgili Haberler

Ve yine Alex-Kocaman krizi!

Alex maçın 70. dakikasında oyundan çıkarıldı ancak kendisini alkışlayan Kocaman'ın yüzüne bakmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24