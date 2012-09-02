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Spor

Ve yine Alex-Kocaman krizi!

Alex maçın 70. dakikasında oyundan çıkarıldı ancak kendisini alkışlayan Kocaman'ın yüzüne bakmadı

02 Eylül 2012 22:56

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Sivasspor-F.Bahçe maçında ikinci Kocaman-Alex krizi yaşandı.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Bir süredir teknik direktör Aykut Kocaman ile sorunlar yaşayan Brezilyalı futbolcu, Sivasspor deplasmanında 3 maç sonra ilk 11'deki yerini aldı.
 
Karşılaşmanın ilk dakikalarında net bir fırsatı gole çeviremeyen Alex, 70. dakikada oyundan çıkarken yerini Miroslav Stoch'a bıraktı.
 
Teknik direktör Aykut Kocaman oyundan çıkan Brezilyalı oyuncuyu alkışlarken Alex de Souza hocasının bu hareketine karşılık vermedi. Kocaman oyuncusuna "Alex" seslenirken ise Brezilyalı oyuncu önüne bakarak yedek kulübesine gitti.
 
F.Bahçe'de oyundan çıkan bir başka futbolcu Mehmet Topuz ise kendisini tebrik eden Kocaman'a elini sıkarak karşılık verdi.

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