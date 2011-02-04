-''KANARYALAR'' 27 MADALYA İLE DÖNDÜ BURSA (A.A) - 04.02.2011 - Fransa'da düzenlenen Dünya Kanarya Şampiyonasına katılan kanaryalar, 12 altın, 9 gümüş ve 6 bronz madalya ile yurda döndü. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Dernekleri Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, Dünya Kanarya Şampiyonasının 59'ncusunun Fransa'nın Tours kentinde, 22-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildiğini hatırlattı. Birçok ülkeden 35 bin kanaryanın katıldığı şampiyonaya Türkiye'den 376 kuş götürdüklerini ifade eden Çakmak, etkinliği dünyanın birçok yerinden 300 binden fazla kişinin izlediğini belirtti. Şampiyonada Türkiye'den götürülen kanaryaların, yorgun olmalarına rağmen yüzlerini güldürecek dereceler elde ettiğini vurgulayan Çakmak, şöyle konuştu: ''Şampiyonaya, şampiyonluklarla başladık. İlk gün grup ve bireysel olarak 2 şampiyonluk aldık. Devamı yine iyi geldi. Şampiyonada 12 altın, 9 gümüş ve 6 bronz madalya kazandık. Dünya şampiyonasına katılan tüm ülkeler, özellikle Avrupalılar, bu başarımızdan dolayı şoke oldu. Türkiye'den giden kanaryalar ilgi odağı haline geldi. Fransa'ya giderken, havayolu şirketlerinin 'Kuş gribi'nin yayılmaması için alınan karar doğrultusunda kuşlarımızı taşımaması üzerine karayolunu tercih etmek zorunda kaldık. Özel dizayn edilmiş bir minibüsle kuşlarımızı götürdük. Dünya şampiyonalarında, yarışmayı yapan ülkenin temsilcileri kuşlarını etkinliğin bitiminde hemen alırlar. Diğer katılımcı ülkelere kuşları daha sonra teslim edilir. Bizim karayoluyla döneceğimiz ve uzak yere gideceğimiz için kuşlarımızı erkenden verdiler.'' Yılmaz Çakmak, karayoluyla yolculuğun kuşlarda yorgunluğa yol açtığına işaret ederek, ''40 saatten fazla süren karayolu ile seyahat yerine uçakla gidilebilseydi daha fazla şampiyonlukla dönerdik. Çünkü kanaryalarımız yorgun düştü'' dedi.